La decisión de Roberto Palazuelos contra Luis Miguel, tras su desafortunada aparición en su serie

“Luis Miguel, la serie” es una bio serie emitida por Netflix que está rompiendo la taquilla virtual. Los únicos que han quedado conformes con la serie son los fans, porque los representados en la serie han puertos sus gritos en el cielo.

Hay unos que pidieron expresamente no ser nombrados, otros que fueron retratados como mentirosos, trepadores o simplemente chismosos. Los revuelos le han valido a “Luismi” reclamos judiciales, pedidos de aclaraciones, descargos, apariciones en TV y fuertes declaraciones.

De hecho, el propio Luis Miguel publicó en su Twitter “La Serie de Netflix es Ficción. No es 100% Verdad. Basada en Hechos Reales”. Pero sin dudas este mensaje no dejo tranquilo a ninguno. Siguen apareciendo ofendidos por todo el mundo, y el Sol de México no ha descansado.

"Estaba haciendo una serie en España, que se llama Entre virus, llevaba un mes filmando allá. De repente, una mañana me empiezan a llegar un chorro [muchos insultos] 'pinche chismoso'; 'pinche hocicón'. Supuestamente, en la serie dicen que vamos a la boda de Yuri, que yo no fui, donde supuestamente, veo al Negro [Alejandro González Iñárritu] con Mariana [Yazbek], la novia de El Sol en aquel momento]. Entonces, voy y le digo a Micky 'oye el Negro le está tirando la onda a Mariana otra vez'; porque habían sido novios antes" declaraba Roberto Palazuelos que integra el selecto club de los ofendidos.

Roberto Palazuelos decidió no iniciar acciones judiciales. Tampoco ventilo otros aspectos de la vida del actor como si hizo su ex pareja. Se lo tomó diferente y sembrando la duda, dijo: "Pero una cosa sí te digo, en nuestro show [Perdiendo el Juicio]. le acabamos de dejar un regalito a Micky en el último capítulo. Con amor", advirtió. "La venganza es un plato que siempre debe de comerse en frío". El actor se lo tomó sencillito, tranquilito e hizo así… Así no más… ¿Será el anzuelo para que vayamos a ver su obra? ¿O verdaderamente le dejó la venganza a Luismi?