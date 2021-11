Quién es el mega famoso que conquistó a Selena Gómez

Selena Gómez capta la atención de millones de personas en todo el planeta, hace tiempo que adquirió una condición de mega figura por su carrera artística y también por la influencia que logra en las redes sociales, un universo en el que se erige en una de las personalidades con mayor cantidad de seguidores.

La actriz también origina oleadas de interés en lo que respecta a su vida amorosa, porque a sus 29 años transita por la soltería y eso provoca la irrupción de decenas de versiones de romances. En esa línea, hace unos meses creció con fuerza la teoría de una química impresionante con Chris Evans.

Los fanáticos de ambas estrellas iniciaron una investigación profunda de los indicios que riegan los dos en las plataformas digitales. Así se comenzó a hilvanar distintas pruebas, como el follow que le regaló el intérprete del Capitán América hace un tiempo y otras situaciones peculiares.

En ese raid, los internautas evidenciaron que Chris eliminó hace unas semanas un video que posteó en su Instagram, en el que aparecía tocando el piano y en el que las imágenes otorgaban un reflejo de una silueta de una mujer. Todos conjeturaron que se trataba de Selena.

Ahora se sumó un indicio más potente, que también se enrola en el lenguaje sutil de las redes sociales y que invita a una interpretación de los hechos. Resulta que Taylor Swift subió a su TikTok un momento íntimo con su amiga.

En ese video, se las ve a ambas sonriendo, muy jocosas, como bromeando en código por algo en particular. Y lo más fuerte se centra en las palabras de Taylor: “Oh, no, mi mejor amiga es una p***a mala”. A lo que le agregó un paneo a Selena en el que luce con un suéter muy particular.

Esa prenda se constituye en la prueba más sólida. ¿Por qué? El jersey está confeccionado a punto, con una textura y un color hueso, idéntica composición que el que se puso Evans en la filmación de Knives Out. Todo parece indicar que no se trata de una mera coincidencia.

De hecho, los internautas aseguran que la elección del suéter, y la decisión de exhibirlo, representa un guiño muy preciso de Gómez para el actor. Una manera de comunicar que está pendiente del protagonista de Los Vengadores y que algo se cuece entre ellos.

Además, uno de los ejes fundamentales para engordar la teoría se encuentra en una declaración pública de Selena, que en 2015 reconoció que le gustaba muchísimo Chris. Esa confesión despertó a los usuarios a investigar, a hurgar y a elucubrar hipótesis.