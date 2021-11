Esta es la inquietante razón por la que Aracely Arámbula pidió no aparecer en Luis Miguel, la serie

“Luis Miguel, la serie” debería ser retitulada a “Luis Miguel, la polémica”. Y es que prácticamente no queda nadie alrededor de la vida de Luismi que no haya alzado la voz por como se mostró su imagen o la de alguien de su entorno en la bioserie.

De hecho, el cantante publicó días después del estreno del 28 de octubre su descargo en Twitter. “La Serie de Netflix es Ficción. No es 100% Verdad. Basada en Hechos Reales” aclaraba, con la esperanza de apagar el fuego del escándalo que lo rodea.

Sin embargo, Aracely Arámbula, su ex pareja y madre de sus dos hijos, tomo la posta y habló. Fue ella misma quién decidió que de esa parte de la historia no se hablara, que se excluyera de la ficción y que continue el misterio. “Tomé esa decisión porque desde hace mucho tiempo yo venía pidiéndoles a la gente de él (Luis Miguel), a su abogado, que por favor no fueran a sacar nuestra historia porque yo sabía que iban a sacar su vida. Nuestra historia es una historia increíblemente maravillosa, pero no la iban a contar como fue porque ellos no la vivieron” manifestando desconfianza con la producción.

“La iban a contar unos escritores de esta casa productora. Si yo no les cuento esa historia o no se las cuenta él pues no va a ser tal cual la historia y van a tener pinceladas de lo que medio sabía. Pero nadie lo sabe porque son cosas muy hermosas que vivimos nosotros y la gente muy cercana a nosotros, pero no iban a contarlo esas personas. Yo creo que no correspondía. Yo lo que les pedí es que no sacaran esa parte porque es una parte muy hermosa, muy valiosa para mí, para él. Entonces que sacaran su vida, tenían muchas cosas que lucir” dejando a "Luis Miguel, la serie" inconclusa y con una etapa sin contar.

Fuente: Instagram Aracely Arámbula

Se explayó en palabras la mexicana y también sentenció respecto a los supuestos “contratos” de confidencialidad que existen con “El Sol de México”. “Ese contrato no existe. No tengo contrato de nada. No existe nada, es un mito, son tonterías; conmigo no existe ningún contrato yo soy una persona libre de hablar lo que yo quiera” decía Arámbula, que también se encargó días atrás de desmentir otro supuesto “contrato”. Resulta que a partir del incidente que vivió en Los Ángeles con una reportera que quiso retratar a sus hijos volvieron a circular versiones sobre la supuesta prohibición de exponerlos. Contrariamente Aracely Arámbula dejó en claro que eso no existe y que son sus hijos quienes han decidido mantenerse alejados de los medios.