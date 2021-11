Liliana Rodríguez fulminó a José Luis “El Puma” Rodríguez con un duro mensaje que recorre el mundo

El Puma Rodríguez anda divertido estrenando “Ni hablar del peluquín”, pero mejor dicho “Ni hablar de la relación con sus hijas”. Claro está que desde su separación de Morillo su relación con Liliana Rodríguez y con Lilibeth Morillo ha ido siempre en franca decadencia.

Liliana Rodríguez destapó la olla por el “Día de Acción de Gracias”, que más que dar las gracias, pareció ventilar el rencor. Compartió una foto en Instagram con un polémico mensaje: “Yo, el año pasado para la fecha. Siempre sonriendo, ¡pero amargada infeliz! Hinchada y deforme …. A punto de explotar.” En la foto se la ve con un peso más alto que el actual y según describe ella, muy triste a pesar de la sonrisa.

Luego de hablar de sus sentimientos paso a detallar los motivos: “Esta es la cara del whisky, vodka, cerveza y lo que venga, no controlados. Hartadas de comida junto a incontables cigarrillos”. Relatando lo que aparentemente fueron vicios que hace un año ha logrado superar.

Y continuó hablando de la fotografía. “Ya lo he intentado “todo” y no puedo……para que seguir? ¡Si mi propio padre no me quiere ningún hombre me va a querer!”. Apuntando directamente al Puma Rodríguez. “Tu papá te desprecia públicamente y tu esposo te abandona …. De seguro eres tú la del problema y no vales nada. El que te ama, te ama como eres y si no que se vayan a la €\##%\” lanzó fulminante contra el venezolano.

Fuente: Instagram Liliana Rodríguez

Luego agradeció a su madre, su hermana y su hija, dejando en evidencia que no estará el Puma sentado a la mesa para el 25 de noviembre, y probablemente tampoco el próximo. Con una autoestima renovada, Liliana publica fotografías donde se la ve con su color de pelo cambiado, bromeando y bailando.