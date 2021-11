A qué se debe la delgadez extrema de Gaby Espino

La actriz venezolana Gaby Espino enfrenta comentarios por su extrema delgadez, que se puede notar en todas las fotos que publica en las redes sociales. Desde hace tiempo se ve que su peso ha bajado considerablemente y decidió hablar sobre este tema para que no se siga especulando sobre su salud.

"¿Por qué tan flaca?", "¿Gaby estás enferma? ¿Te pasa algo?", "No sigas bajando de peso por favor", son algunos de los comentarios con los que tiene que lidiar la presentadora en Instagram. Si bien ella nunca hizo mención sobre algún problema, sus seguidores notaron la delgadez de sus piernas y sus hombros.

¿Qué dijo Gaby Espino sobre estos comentarios?

No está bien opinar de cuerpos ajenos y mucho menos cuando no se sabe el trasfondo de la situación. Gaby Espino se cansó de esto y decidió tranquilizar a sus seguidores para que sepan que no está enferma ni tiene un peso por debajo de lo recomendado por el médico.

"A mí me gusta estar delgada, me gusta, así me gusto, siento que estoy en mi mejor momento, me siento saludable, me siento liviana, me siento feliz. Pero eso es cuestión de gustos. Lo más importante es estar saludable, hacerlo por salud y porque te gusta porque te amas así", comenzó en el descargo que hizo en las redes sociales.

Y siguió: "Mucha gente dice: ‘No, que estás muy flaca’. Pero cuando uno está gordo está muy gordo, cuando uno está flaco está muy flaco y aquí no importa eso. Aquí lo que importa es lo que tú sientas, o sea cómo tú te veas y cómo tú te gustes, así que no le paren bola a nadie”.

En simples palabras, Gaby Espino explicó que antes tenía un mayor peso y decidió adelgazar para sentirse mejor con ella misma. Sin embargo, estos kilos de más no la hacen estar enferma, por lo contrario, se encuentra feliz, radiante y muy sana físicamente, disfrutando de la vida junto a su pareja Miguel Mawad.

¿Qué te parece la actual figura de la actriz?