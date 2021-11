Ryan Reynolds reveló su secreto mejor guardado

Indudablemente, Ryan Reynolds y Blake Lively son una de las parejas más queridas del mundo de Hollywood y su consolidado matrimonio hace que muchos crean en el amor dentro de un mundillo cargado de escándalos e infidelidades.

El actor de Deadpool y la ex Gossip Girl se conocieron en 2010, durante el rodaje de la película Linterna Verde, pero su historia de amor no comenzó tan apresuradamente.

“Un año después de Linterna Verde, ambos estábamos solteros y tuvimos una cita doble. Ella estaba con otro chico y yo estaba con otra chica. Fue la cita más incómoda para ambas partes”, contó en 2016 Ryan.

Sin embargo, no tardaron mucho en ser conscientes de la química que había entre ellos. En septiembre de 2012 la pareja ya estaba casada y totalmente enamorada.

Reynolds y Lively actualmente tienen tres hijas (Inez, James y Betty) que los complementan totalmente y hacen que sean una de las familias más adorables del mundo del espectáculo. Sin embargo, no es habitual verlas en público tan seguido.

Ahora que Blake debutó como directora del nuevo video de Taylor Swift, I Bet You Think About Me, el galán de Alerta Roja enamoró a todos con las palabras de admiración que le dedicó a su mujer.

"Estoy tan orgulloso e indescriptiblemente feliz por esto ahora mismo”, escribió Reynolds en su cuenta de Instagram.

Las recientes declaraciones hicieron que varios medios internacionales hicieran referencia al secreto de su relación, siempre iluminada públicamente por el buen sentido del humor que a ambos los identifica.

Con respecto a esto, el actor le reveló a Extra que la fórmula de su matrimonio es que realmente se gustan. “Nos gustamos mucho como amigos de antemano. Nos gustamos aún más ahora”, completó.

Además, en otras ocasiones hizo referencia a lo importante que fue su amistad antes de comenzar la relación, y aseguró que esa es la mejor manera de construir una historia duradera.

Reynolds también confió: "No nos tomamos demasiado en serio. Enamorarse es genial, pero ¿caerse bien? Esa es la pregunta que debes hacerte antes de empezar cualquier relación”.

Con todas estas declaraciones quizá tengamos la fórmula del amor ideal (o no). Lo que sí podemos asegurar es que Blake y Ryan iluminan cada alfombra roja por la que desfilan, y no solamente por lo natural que se muestran juntos, sino por ser quienes mejor se complementan a simple vista.