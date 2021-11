Arturo Carmona reveló que fue el padrastro de los hijos de Luis Miguel

“Y ahora te puedes marchar...” Cantaba Luis Miguel a Aracely Arámbula luego de una relación de 4 años. El cantante tuvo dos hijos con la actriz mexicana. De hecho, uno de ellos lleva justamente su nombre. Miguel y Daniel, de 14 y 12 años vivieron su vida junto a su madre.

Arturo Carmona efectivamente tuvo un romance con Aracely Arámbula, sin embargo, el mismo se terminó luego de un tiempo por algunos conflictos que mantuvo la pareja. Respecto al día a día con Aracely, Arturo comentaba: “Sí, fuimos pareja, fuimos novios… Hacemos “Perfume de gardenia’, ella es Gardenia, yo soy el villano de la historia, convivimos y mucho. Empezamos a convivir… Nos hicimos novios en Sonora precisamente, de gira, en una cena en la que estaba Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, muy padre y nos veíamos muy seguido, prácticamente todos los días, tenía una relación muy bonita con los niños”.

Polémicas declaraciones volcó al atreverse a compararse con el padre biológico de los niños, Luis Miguel: “Los niños y yo tuvimos un vínculo muy bonito… convivíamos. Me atrevo a decir que llegué a ser el papá de esos niños en ese tiempo”. Y si bien puede sonar ofensivo, quizás es una postura no tan errada si consideramos que la paternidad es la que se ejerce.

Finalmente, la pareja rompió porque Arturo llegó a sentirse ofendido por la falta de publicidad de la relación. Llevaban más de un año juntos y sin embargo unos pocos allegados sabían de ellos.

Fuente: Instagram Aracely Arámbula

Otra molestia que precipitó la relación fue el hecho de que Luis Miguel se quedase a dormir en la casa. “Yo le aplaudía que ella provocara que el papá viera a sus hijos, lo que no entendía es que ella fuera y se quedara ahí mismo, no me latía. Yo lo que hice en su momento, sin tener la parte económica que él tiene, es ir a dónde mi hija estaba y quedarme en un hotel, no quedarme en la misma casa” sentenció molesto.