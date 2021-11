Paulina Rubio confesó el verdadero origen de su rivalidad con Thalía

Después de tantos años, la famosa cantante Paulina Rubio rompió el silencio sobre lo sucedido con la artista mexicana Thalía, ya que las famosas mujeres eran amigas, sin embargo, con el paso de los años se distanciaron.

Hace un par de días, Paulina Rubio fue una de las invitadas en el programa de Yordi Pink, donde tuvo la oportunidad de compartir algunos momentos de su vida y su carrera artística, así como sus últimos amores, controversias, y su rivalidad con la actriz de telenovelas Thalía.

Y, de hecho, ya se había hablado de una pelea en el escenario que provocó que se enfrentaran, sin embargo, “La chica de oro” rompió el silencio y dio su versión de los hechos, incluso revelando que la madre de la cantante no quería que fueran amigas.

¿Qué pasó entre Paulina Rubio y Thalía?

La ex integrante de “Timbiriche” comentó que ella y su ex compañera peleaban por varios motivos, pero aseguró que si bien las cosas no estaban del todo bien, eran muy amigas.

El principal problema fue que la mamá de Thalía que según la cantante decía que ‘no podía tener amigas guapas que no la envidiaran’. Algo que para Paulina Rubio no tenía mucho sentido ya que ella nunca quiso nada de lo que su compañera tenía: ‘ni al novio, ni María la del barrio, ni nada’.

Sin embargo, por otro lado, comentó que en realidad las cosas entre ellas ya no estaban bien, pero no era por ver quién era la más importante.

La versión de Thalía

Thalía reveló que vivieron unos años sensacionales juntas en Timbiriche. Pasaron mucho tiempo juntas, compartieron cuartos de hotel e incluso se convirtieron en una gran familia. Una etapa muy bonita para las dos artistas que viajaban por México y América Latina.

Sin embargo, asegura que cuando crecieron cada una tomó su camino y que en muchas ocasiones fue muy difícil mantener una amistad durante tantos años, asegurando que la vida se encargó de separarlas. Nunca fue la envidia o los celos el motivo de su pelea, ya que ella asegura que siente un gran placer ver que sus compañeras de grupo hayan triunfado, como es el caso de Paulina Rubio.

Sin embargo, también abordaron un tema que podría ser la razón por la que todos piensan en esa eterna rivalidad y fue una ocasión en la que Thalía y Paulina se agarraron del cabello y se jalaron. Al recordar ese momento la cantante de ‘Arrasando’ relató que todo comenzó por intentar ganar un micrófono. Así que Pau acabó en la pista y el público presente empezó a alentar la pelea.

En cualquier caso, Thalía considera que fue un momento muy divertido. El cual fue el resultado de ver a las mismas personas todos los días y trabajar juntas, sobre todo a tan corta edad.

