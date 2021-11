Así de hermosa lucía la madre de Angelina Jolie en su juventud

Shiloh Jolie-Pitt apareció en la alfombra roja romana durante la premier de “Eternals” en la capital italiana hace 2 semana. Repasando la familia compuesta por Brad Pitt y Angelina Jolie: tienen 6 hijos, 3 biológicos y 3 adoptivos. Particularmente Shiloh -hija biológica- es la mezcla de sus ADN en todo su esplendor. Ha heredado la belleza de su padre y de su madre, siendo una combinación perfecta.

La semana pasada muchos usuarios de Twitter descubrieron a la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt. “Hay que analizar y guardar el adn de las mujeres jolie-pitt !!! Son una bomba!” “Shiloh Jolie-Pitt, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt. La combinación perfecta” exclamaba una usuaria.

Pero no contentos con el descubrimiento de esta genética perfecta, los usuarios se pusieron a investigar y encontraron también a la madre de Angelina Jolie. El resto no es para sorpresa, claramente el linaje de estas mujeres ha sido elegido para el don de la belleza. “Y cuando pensas que no existe mujer más linda que Angelina Jolie descubrís a la madre” decían acompañando una fotografía de la extinta mamá de Jolie.

Y cuando pensas que no existe mujer mas linda que Angelina Jolie descubrís a la madre. pic.twitter.com/Gxk7pszolo — LuuD83DuDC9AuD83EuDDE1 (@luazul0) November 13, 2021

La ex de Brad Pitt perdió a su mamá cuando tenía 30 años. Ya había dicho respecto su muerte “Cuando miro hacia atrás en ese momento, puedo ver cuánto me cambió su muerte. No fue repentino, pero cambió mucho dentro. Perder el amor de una madre y el abrazo cálido, y suave es como tener a alguien arrancando una manta protectora”.

La mamá de Angelina Jolie uD83EuDD2F?? pic.twitter.com/wNPHHTp9wf — Lala (@unna_chilanga) November 16, 2021

Marcheline Bertrand -su mamá- murió luego de batallar 10 años contra el cáncer de ovario. Este antecedente llevó a Jolie a someterse a una drástica decisión. Se práctico una doble mastectomía preventiva porque descubrió que ella poseía el gen BRCA1 defectuoso. Esto generaba probabilidades de desarrollar cáncer de mama y de ovario. En lenguaje coloquial lo que hizo Jolie fue literalmente extirparse sus glándulas mamarias con la esperanza de que estas decisiones prolonguen su vida.