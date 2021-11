Qué dijo Sarah Jessica Parker ante las feroces críticas por sus canas y su aspecto físico

Sex and the city se erigió en una serie icónica, con esa trama tan atrapante que recorría las vicisitudes de cuatro mujeres, con un lazo de amistad potente y las experiencias que latían en cada una de las protagonistas; ni hablar de los enredados vínculos amorosos.

Cientos de millones de espectadores disfrutaron de esa propuesta y siempre quedó grabada a fuego en el inconsciente colectivo. Tan poderoso su arraigo que se llevó a cabo una continuidad, bajo el nombre de And just like that, que contará con diez episodios que se emitirán por la cadena HBO.

En todo este reverdecer por el frenesí de la serie, la principal figura Sarah Jessica Parker cayó en una oleada de críticas sin sentido de su aspecto físico. Todo comenzó con la viralización de unas fotos de la actriz en un almuerzo con amigos, donde se la ve con algunas canas en su cabellera.

Las redes sociales hirvieron con usuarios que posaron su atención en los lógicos gestos del paso del tiempo para una mujer maravillosa que transita por los 56 años. Inentendible actitud de miles de haters, que provocó la reacción de Sarah.

A través de una entrevista que brindó con la prestigiosa revista Vogue, en la que ocupa la portada de la reciente edición, Parker se explayó respecto a cómo la afectó este contexto, pero sobre todo se dedicó a concientizar.

“Hay muchísimos comentarios misóginos acerca nuestro que nunca se harían acerca de un hombre, jamás”, opinó la artista y focalizó en la extraña actitud de juzgar a las mujeres, justo en unas imágenes en las que está sentada al lado de un hombre, el animador Andy Cohen, quien también ostenta canas en su cabellera.

En la continuidad de su reflexión sobre las burlas desmedidas que se viralizaron de la imagen de su actualidad, Jessica exteriorizó: “Casi da la sensación de que la gente no quiere que estemos perfectamente contentas con el momento en el que nos encontramos, como si casi disfrutaran de que nos duela lo que somos hoy en día, tanto si elegimos envejecer de forma natural y no tener un aspecto perfecto, como si nos hacemos algo si eso nos hace sentir mejor”.

Con una visión de mucha lógica, Parker profundizó con un concepto sencillo, pero que resume todo a la perfección: “Yo sé cómo estoy. No tengo elección. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?”.