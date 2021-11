Quién es Kim Morgan, la novia de Guillermo del Toro, con quien se casó en secreto luego de trabajar juntos: “Se conocieron en un proyecto e hicieron una boda íntima”

En el mundo de las celebridades más reconocidas a nivel mundial, los romances, las rupturas, los cambios de looks y especialmente la llegada de nuevos hijos se convierten en los temas principales de todos los portales de noticias y del mundo de las redes sociales que comienzan a abrir las puertas de las intimidades para revelar los detalles más buscados.

Sin embargo, con las estrellas que se encuentran detrás de las cámaras esas novedades no suelen estallar como bombas informativas, por lo que la palabra de los protagonistas en varias ocasiones sorprende por completo a los espectadores y fanáticos del ambiente del cine o las ficciones.

Uno de estos casos fue la reciente confesión del reconocido director y productor mexicano, Guillermo del Toro, quien informó -al pasar- su estado civil, dejando más que en claro que había pasado por el altar de la mano de su novia Kim Morgan, con quien lleva más de tres años de relación.

Y es que el hombre del cine habló de ella como su “esposa”, y fue la revista Variety quien afirmó que en mayo de este 2021 habían decidido dar el ¡sí, quiero! en una ceremonia totalmente privada y discreta, alejada de la prensa y rodeada únicamente por las personas más allegadas de la pareja.

Pero ¿quién es Kim y cómo llegó a la vida de Guillermo? No muy lejos de su rubro laboral, Morgan también es una conocida guionista de Hollywood, además de que se especializa como crítica de cine y se recibió de historiadora del arte.

Además, ha trabajado como curadora de festivales del séptimo arte y fue la presentadora de diversos ciclos del canal Turner Classic Movies y del servicio que presenta la emisora de sus películas de streaming, FilmStruck.

No obstante, su amor al arte y a la pantalla grande no solo se vio reflejado en proyectos audiovisuales, sino que también escribió artículos para importantes revistas como Sight & Sound, Playboy y The Los Angeles Review of Books.

En el plano del guión, realizó dos películas tituladas Seances y The Forbidden Room, además de que en los últimos meses trabajó lado a lado con su esposo para crear Nightmare Alley.

Y es que luego de esta amplia trayectoria, las vidas de Kim y de del Toro se unieron en un momento muy particular cuando ambos se habían divorciado de sus parejas y Guillermo había iniciado su última producción, la que terminó creando junto a ella.

Por su parte, el galardonado director estuvo casado durante 20 años con Lorenza Newton, madre de sus dos hijas Marisa y Mariana, mientras que Morgan sostuvo un matrimonio durante cuatro años con el director de cortometrajes experimentales Guy Maddin.

Pero en 2017, del Toro decidió separarse y un año después comenzó a trabajar en Nightmare Alley, donde nació el amor junto a su actual esposa. No obstante, no fue hasta algunos meses después que ambos decidieron mostrarse juntos en la alfombra roja de los premios Oscar.