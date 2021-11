Daniel Craig sorprendió al explicar los motivos por los que prefiere acudir a bares gay: “Allí no me meto en peleas con tanta frecuencia como en espacios hetero”

Según la palabra de los actores, uno de los peores problemas a nivel laboral que deben acarrear es quedarse atorados en un solo personaje que no sólo obligue a la gente a verlos como en la ficción, sino que además deje de presentar un desafío en sus carreras.

Sin embargo, muchas estrellas del mundo del cine -es especial del ambiente de Hollywood- lograron con tan solo una o pocas interpretaciones lograr traspasar la pantalla y convertirse en figuras que, a pesar de tener un largo historial de trabajos, quedan unidas a aquel personaje en cuestión.

Esto le sucedió a Daniel Craig, que aunque lleva sobre sus hombros una innumerable lista de proyectos audiovisuales, para muchos, su rostro quedó señalado como la cara de James Bond, el súper agente 007 que con su inteligencia y su destreza física no solo conquista cada misión que se le presenta, sino también los corazones de sus colegas y de los espectadores que ven escena por escena.

Pero la vida real de estos artistas está muy lejos del mundo de ficción para los que trabajan, por lo que verlos en clubes nocturnos, en restaurantes, en museos o incluso en la vía pública, en varias oportunidades causa un shock en las personas que se muestran nerviosas antes de correr a pedirles una selfie o, años atrás, un autógrafo.

Es por eso que, luego de que varios rumores señalaran que Daniel prefería visitar bares gay que el resto de los sitios para bailar o disfrutar de un trago, el propio actor decidió romper el silencio y contar que no solo elige ese tipo de lugares para llevar a cabo sus salidas, sino que explicó con simpleza el motivo del mismo.

“He estado yendo a bares gay desde que tengo uso de razón”, comenzó explicando Craig en una charla amena para el podcast Lunch with Bruce. Asimismo, asombró al confesar el por qué: “Una de las razones: porque no me meto en peleas en bares gay con tanta frecuencia”.

Y es que según sus propias palabras, e incluso las estadísticas que demuestran su punto, los bares hetero -especialmente en Estados Unidos- suelen estar más cargados de “agresividad” y violencia física por la manera en que se desenvuelven los hombres que acuden y los niveles de alcohol que llevan en sangre.

De esta manera, el artista de 53 años explicó que su deseo de ir a bares gay comenzó desde que era muy joven porque no quería “terminar a las trompadas” en cada noche que quisiera disfrutar con amigos, algo que le sucedía muy seguido cuando se acercaba a ambientes heterosexuales.

“Todo el mundo estaba tranquilo, todo el mundo. Realmente no tenías que decir tu sexualidad. Estuvo bien. Y era un lugar muy seguro para estar. Y podría conocer chicas allí, porque hay muchas chicas allí exactamente por la misma razón por la que estuve allí. Fue una especie de motivo oculto”, explicó Daniel quien confesó que en sus épocas de soltería también era un buen lugar para conquistar.

De todas maneras, ya lleva una década casado con la también actriz Rachel Weisz, por lo que ahora solo acude para poder tomar un trago tranquilo, alejado de los disturbios y en un espacio donde la mirada del otro queda a un lado de la barra y las charlas y la diversión están a la orden del día.