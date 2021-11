A 45 años del éxito, esta es la historia de “Somebody” de Queen

El 12 de noviembre de 1976 se editó el single “Somebody to love”, de la banda británica Queen. Este tema estuvo incluido en el disco lanzado ese mismo año llamado “A day at the races”, la cual es la contraparte de otra obra del grupo liderado por Freddie Mercury como “Bohemian Rhapsody”. Hoy, 45 años después, hay una historia detrás de esta canción.

Este tema musical fue grabado en clave de góspel, lo que desafió el talento vocal de la banda y que luego, dejó en evidencia, por qué es uno de los singles más aclamados por los fanáticos de la banda británica. “Somebody to love” comienza con un suspiro y acompañado por un coro en modo góspel de tres voces, la del líder Freddie Mercury, la del baterista Roger Taylor y la de Brian May, el guitarrista. Pero, éstas fueron multiplicadas de manera perfecta y suenan como un coro constituido.

Entre los años 1975 y 1976, Queen pasó de la ópera a la carrera. Es que tanto “A Night at the opera” como “A day at the races”, funcionan en conjunto y los dos títulos corresponden a la película de los hermanos Marx. La banda decidió volcar todo su lado operístico de sus composiciones e interpretaciones del cantante.

“Somebody to love”, está más cerca del formato clásico de canción pop rock, en relación a “Bohemian Rhapsody” que está conformada por seis secciones diferentes y la cual no tiene estribillo. Fue tan sorprendente el arreglo hecho en postproducción por Roy Thomas Baker, que el coro del single suena como si fueran muchas voces y no sólo tres.

Portada de "A day at the races" (1976), que contenía la canción Somebody to love

Quien tuvo el placer de interpretar este hit de Queen fue George Michael, en un concierto tributo a Freddie Mercury en 1992 que se dio en el marco de la concientización por el SIDA. Aquella noche, el cantante fallecido en 2016, realizó una gran interpretación y le dedicó el tema a quien era su pareja, que poco tiempo antes había sido diagnosticado con SIDA.