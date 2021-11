Quién es Cherry Seaborn, la esposa de Ed Sheeran, y cómo fue su lucha para quedar embarazada

Con el paso del tiempo y gracias a los grandes éxitos musicales que logró, Ed Sheeran se convirtió en uno de los cantantes más importantes a nivel mundial que provocó un fuerte reconocimiento y un gran interés en todas las generaciones que escuchan sus canciones y esperan con ansias sus nuevos lanzamientos.

Sin embargo, el artista británico buscó desde sus inicios mantener su vida privada resguardada en su intimidad y evitar mostrar ante la prensa sus romances, sus salidas y sus opiniones políticas como así también preservó la vida de sus familiares y amigos.

No obstante, no todo puede conservarse bajo siete llaves, por lo que se conoció la hermosa y romántica historia de amor que tiene con su actual esposa, Cherry Seaborn, a quien conoce desde que ambos eran pequeños; a pesar de que fue en el año 2015 cuando decidieron iniciar un romance.

Y es que aunque el músico y Cherry compartieron largos años de sus infancias en Sheffiel, Inglaterra, no fue hasta que se cruzaron nuevamente en New York que se dieron cuenta de que entre ellos podría existir algo más que una amistad.

Pero antes de que este reencuentro tuviera su inicio glorioso, cada uno hizo su camino y mientras Ed estaba concentrado en sus canciones, Seaborn decidió estudiar ciencias en la Universidad de Durham, en Reino Unido. Además, fue parte del equipo de hockey del centro de estudios, con quienes consiguió dos títulos consecutivos en 2012 y 2013.

Luego de su graduación, eligió mudarse hacia Estados Unidos para lograr obtener una maestría en estudios de administración, y allí eligió continuar con el deporte y se unió al conjunto de hockey de la Universidad de Carolina del Norte.

Luego de encontrarse con Sheeran, las primeras citas fueron un éxito para ambos, por lo que comenzaron su largo camino como novios hasta que en 2018 pasaron por el altar y dieron con alegría el ¡sí, quiero! No obstante, este gran evento se mantuvo en secreto hasta que se confirmó semanas después, cuando Cherry posó en una fotografía luciendo un anillo plateado en su dedo anular.

Cabe recordar que la noticia fue dada por el medio The Sun, que no solo reveló los detalles del casamiento, sino que además explicaron que acudieron tan solo 40 personas que fueron invitados exclusivos y que se aseguraron de que la novedad no se filtrara en los medios.

Tiempo después, a mediados del 2020, la feliz pareja tuvo a su primera hija, Lyra Antarctica, nombre que eligieron luego de que la beba fuera concebida en un viaje a la Antártida que realizaron como vacaciones, y tras numerosos intentos por quedar embarazados.

Y es que en las últimas horas, fue el propio Sheran quien habló de lo difícil que fue convertirse en padres de manera natural, y confesó que con su esposa habían analizado la posibilidad de realizar un tratamiento de fertilización in vitro tras las constantes búsquedas fallidas.

“Habíamos intentado durante un tiempo tener un hijo y habíamos comenzado a ir a los médicos y averiguar qué pasaba. Mucho es mental. Se trata de relajarse. Muchos de mis amigos han estado probando diferentes cosas como FIV o asegurándose de tener relaciones sexuales en el momento adecuado y el día adecuado, y luego van a una boda, se relajan y quedan embarazados“, comentó el músico en una charla con el ciclo radial The Breakfast Club.

Asimismo, aclaró que haber sido padre de Lyra “es una verdadera bendición” y que pensó que “se trataba de un milagro”, por lo que eligieron su segundo nombre como el lugar en donde “la magia sucedió”, a pesar de que admitió que capaz la pequeña “cuando sea grande reniegue de aquel nombre”.