House of Gucci: Salma Hayek confesó cómo fue trabajar con Lady Gaga

Salma Hayek está viviendo un rocambolesco crecimiento en Hollywood. Interpretó a la superheroína Ajak en la ¿última? película de Marvel “Eternals”. Humana, y más allá de los flashes, Salma rescata el valor de trabajar con otros actores y un staff con el que se sienta cómoda.

Hayek puso en evidencia la falta de representación latina en el cine con un comentario: “Entonces ¡vi mi cara morena! (se le llenan los ojos de lágrimas) vi mi cara morena en el traje de superhéroe y me dan ganas de llorar otra vez”. La piel más oscura de la latina hoy toma un lugar relevante en las historias que la pantalla grande cuenta.

Pero este no ha sido el único trabajo de Salma Hayek en estos años. Resulta que también fue llamada para actuar en la película “House of Gucci”. Es una historia basada en hechos reales, ambientada en Italia, rodeada de lujo, moda y belleza. Inicialmente Angelina Jolie y Penélope Cruz fueron pensadas -en proyectos pasados- para representar a “Patrizia Reggiani”. Esas tratativas no llegaron a buen puerto y finalmente Lady Gaga fue la elegida. Patrizia Reggiani es un personaje relevante a la hora de contar la historia, ya que se trata nada más y nada menos de quién ideó el crimen del protagonista.

Fuente: Instagram Salma Hayek

Salma interpreta a “Pina”, la mejor amiga de “Patrizia” encarnada por Germanotta. Y así fue como terminaron trabajando juntas. Respecto a la relación que se gestó comentaba: “Fue asombroso trabajar con Lady Gaga. Tenía muchas ganas de estar así con ella”. Visiblemente emocionada de compartir cámara con una de las reinas de la música de los últimos tiempos. “Nunca sabías lo que iba a hacer y me encanta trabajar con alguien así. Me encanta su espontaneidad y frescura”.

Fuente: Instagram Lady Gaga

Este es su segundo papel en el cine y Lady Gaga querrá estar a la altura de su primer papel en “Nace una estrella” película multipremiada en los “Oscars”. “House of Gucci” es un film que promete romper taquillas contándonos la historia del italiano Maurizio Gucci, exponente de la moda, el dinero, la ostentación y la clase.