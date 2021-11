La rotunda decisión de la novia de Octavio Ocaña en este oscuro momento

Octavio Ocaña el actor de “Benito Rivers”, murió en circunstancias extrañas que pueden tratarse de un caso de violencia institucional. Los confusos hechos que se conocen es que apareció muerto luego de una persecución policial con un tiro en su cabeza.



Es tal el tamaño del escándalo que hasta AMLO, el presidente de México, decidió intervenir. “Hubo tres casos, esto del joven [Octavio Ocaña] que perdió la vida, hay que ver las causas" declaraba en su transmisión diaria que lleva por título La mañanera. "Me enteré que el papá pidió que interviniéramos, lo vamos a hacer; le di instrucciones al secretario de gobernación [Adán Augusto López] para que se comunique con la familia, el papá del joven y se revise todo el caso”.



Además de esto, el caso ha producido otros daños colaterales, su novia Nerea Godinez se ha visto envuelta en un escándalo con los fans. Tal es así que decidió hacer pública una drástica decisión. Además de acarrear con el dolor por la pérdida de su prometido y de no conocer la verdad sobre las circunstancias de la muerte, tendrá que lidiar con los fans que la acusan de querer “sacar fama” de la situación.



En su Instagram, Nerea Godinez declaraba: "Yo no pedí que de la nada la gente entera me comenzara a seguir. Mi perfil siempre fue público, yo no soy alguien que cuando comenzó a ver que tenía solicitudes lo hice público, yo siempre tuve mi perfil público”. “Dejen de atacarme, porque yo no he hecho absolutamente nada".

Fuente: Instagram



Nuevamente la pareja del integrante de "Vecinos" se subió a la polémica al filmar el video cubriendo su busto con el cobertor de su cama. Entonces los fans le señalaron que por qué no filmaba el video vestida. “Y casi desnuda debes grabar un video”, “Te robaron la ropa?” y “Que mal que existan personas que quieran sus 5 minutos de fama acosta del dolor ajeno” decían los comentarios en el video en que justamente ella pedía paz. Así es que comunicó que decide alejarse de las redes.