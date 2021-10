La particular razón por la que Paola Rojas le agradeció a las Kardashian su cambio físico

Paola Rojas reveló esta semana en el programa que conduce, “Netas Divinas” que sumó algunos kilos durante la pandemia y como fueron las sensaciones que transitó.

“Con la pandemia cambió la vida de todos y la dinámica y la cotidianidad de todos, entonces pues empecé a entrenar menos… Cuando hubo que encerrarse, hubo que encerrarse y a veces corría con mis hijos, jugaba, entrenaba con ellos, pero otras veces no”, inició Paola en el programa de Unicable. “Entonces empecé, poquito a poquito, fue como muy sutil, pero empecé a ganar peso y de pronto descubrí que ya había una diferencia de cuatro kilos de cuando inicio la pandemia a ese momento”, amplió.

“Entonces me entró a ese rollo de ‘vámonos de aquí, no se quedan conmigo’. Quería perder esos kilos y sabes qué, después dije: ‘A ver, ¿de verdad?’ Me vi al espejo y de entrada descubrí que había ganado una talla acá, pero mi cara se veía más sana” continúo Rojas. “Pues sí se rellenó un poquito todo, y sí ya tengo más cachetito y más caderita” al mismo tiempo la periodista mexicana de 44 años dio su punto de vista de la mencionada tendencia y dejó un particular agradecimiento: “Gracias a las Kardashian o no sé gracias a qué, pero las caderas están de vuelta”, celebró.

Luego Paola Rojas reflexionó sobre sus sensaciones en aquellos meses: “Dije: ‘A ver, hay tanto que procesar con esta pandemia que yo no quiero que esos kilos se conviertan en una fuente de estrés, o sea, bienvenidos, acomódense bonito…” y “La ropa que ya no me queda, pues ya no me queda… y ya, abracé mi nueva talla y punto”.

Fuente: Instagram Paola Rojas

Para finalizar el tema, Rojas indicó lo siguiente: “No es nada más la pandemia, de pronto también pasan años y el cuerpo, pues va tomando otras formas, y hay que reconciliarse con eso” y “Diría que la apuesta debe ser cuidarte, pero desde una perspectiva integral a cuidar tu cuerpo, pero con intención de que esté bien tu salud toda, la emocional… porque de qué me sirve tener una cintura así si soy una histérica insoportable”.