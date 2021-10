El sentido pedido de Ana María Polo que conmovió a sus fans

Ana María Polo participó de una extensa entrevista para el sitio “People en Español” y volvió a mostrar todo su apoyo a la lucha contra el cáncer. Recordamos que la abogada y presentadora de televisión cubanoestadounidense sufrió de cáncer hace casi dos décadas.

“Hoy estamos muy ocupados con todo lo que oímos de la COVID. Se nos olvida que COVID es lo más reciente que estamos enfrentando, pero el cáncer lleva años y años robándole vidas a hombres y mujeres jóvenes, que están en la plenitud"indicó la famosa presentadora del exitoso programa “Caso cerrado”.

"De todas las experiencias que he vivido esa es la más grande" y "El cáncer me dejó más ganas de vivir. Me dejó también que tenemos que cuidarnos, que prestarnos atención, conocer nuestros cuerpos. Debemos hacer conciencia de que el cáncer existe y que es una enfermedad que no tiene muchos síntomas o cuando ya tienes síntomas, quizá ya es muy tarde" amplió Ana María Polo.

“Felizmente, me encontré mi cáncer; me encontré aquella bolita, inmediatamente fui al médico e hice todo lo que tenía que hacer. Felizmente el cáncer estaba en una etapa dos; en aquel momento, me tomé todo el tiempo que necesitaba para atacar lo que tenía que hacer" continúo Polo en esta nota brindada en el marco del mes rosa. “La comunidad latina tiende a no atenderse en los momentos que debe hacerlo, como siempre estamos pensando en los demás se nos olvida pensar en nosotros y la detección temprana del cáncer es crítica para el tratamiento y la supervivencia" prosiguió la latina en búsqueda de concientizar a sus fans.

Fuente: Instagram Ana María Polo

"Siendo una figura pública nunca pensé en mantenerlo privado. Creo que es algo que como seres humanos debemos compartir porque mi lección puede ser tu lección también. Creo que uno aprende muchísimo de un amigo, de personas que admiras. Pensé que como figura pública era mi obligación compartir lo que estaba pasando" y “Ahí tienen muchas comunidades médicas y de estudios e investigación en el mundo entero que, inmediatamente, estos fondos que recaudan los ponen a trabajar. Además, en cuanto hacen algún descubriendo, intentan que le llegue al paciente. También le dan a la comunidad latina la oportunidad de que participe" finalizó la jueza de "Caso Cerrado".