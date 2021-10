Drew Barrymore habló sobre la terrible pelea que vivieron sus compañeros de elenco de Los Ángeles de Charlie

Muchas películas de Hollywood logran marcar un antes y un después en la historia del cine. Además de sus apasionantes relatos, algunas de ellas logran sobresalir por el importante elenco que presentan y gracias a sus vestuarios, la musicalización y la manera de narrar la historia se transforman en las más taquilleras de la década, o incluso, del siglo.

Esto sucedió, por ejemplo, con Los Ángeles de Charlie, film que salió en la pantalla grande en el año 2000 y contó con la presencia de reconocidos actores que dejaron su huella dentro del espacio de la ficción.

Sin embargo, en aquellos años se conoció que dentro del set no todo fue color de rosas, y tanto Bill Murray como Lucy Liu mantuvieron un escandaloso encontronazo que se transformó en una de las peleas más recordadas dentro de las películas y las grabaciones de las mismas.

Pero lo más sorprendente es que ahora, 21 años después del debut, quien decidió romper el silencio y contar lo sucedido en aquella época fue la compañera de ambos, Drew Barrymore, que aprovechó su espacio en un capítulo de The Drew Barrymore Show para hablar de aquel conflicto en el set.

“Tengo que decir que Lucy está ahí afuera ahora mismo, hablando de su episodio con Bill Murray. Yo hice un vídeo para respaldarla y se lo envié, pero ella me dijo: ‘No, no lo necesito’”, comenzó diciendo la actriz aclarando que ella quiso apoyar a su amiga luego de que la misma revelara en los medios que se tuvo defender sola de los “insultos dolorosos” que recibió durante la grabación de una escena.

Fue así como, rememorando aquella disputa y sumando algunos detalles nunca antes contados, Drew explicó: “Lo que realmente sucedió fue que Bill estaba en un... Ya saben que los comediantes pueden ser un poco oscuros a veces... Simplemente llegó de mal humor”.

“Lo que tienen que saber es lo mucho que Lucy se defendió, y eso fue lo mejor que salió de aquella circunstancia desafortunada. Ella dijo, literalmente: ‘No acepto ese tipo de comportamiento de tu parte’. Y todos la apoyamos, la respaldamos y seguimos adelante”, agregó la actriz.

Cabe destacar, que hace algunos meses atrás, fue la propia Liu la que habló del terrible episodio que vivió cuando le consultaron sobre la pelea dentro de una entrevista del podcast Asian Enough de Los Ángeles Times: “Nos habíamos tomado el fin de semana para reelaborar esa escena en particular y Bill Murray no pudo venir porque tenía que asistir a una reunión familiar”.

“Simplemente hicieron que la escena fuera más fluida (...). Desearía haber tenido más que ver con la reescritura, pero no lo hice porque fui la última en sumarme al elenco, y probablemente tuve la menor cantidad de privilegios, en términos de participación creativa en ese momento”, continuó detallando.

Asimismo, Lucy dejó en claro que aquel cambio sobre la escena provocó la ira desmedida del actor que decidió descargar toda su furia en ella: “Comenzó a largarme insultos. No podía creer que pudieran ser hacia mí. Le dije: ‘Perdón, ¿me estás hablando a mí?’ Y claramente lo estaba haciendo porque luego todo se transformó en un ida y vuelta entre él y yo. Me defendí y no me arrepiento, porque no importa qué tan bajo en el tótem estés o de dónde vengas, no hay necesidad de ser condescendiente o menospreciar a otras personas”.