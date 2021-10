Modo Britney Spears: la esposa de Justin Bieber enamoró a todos

La esposa de Justin Bieber, Hailey Bieber, se preparó para festejar Halloween y lo hizo con un disfraz muy particular. Si bien no tiene que ver con calabazas, brujas y asesinos, utilizó un atuendo de Britney Spears y cuatro de sus facetas como líder musical de décadas anteriores. Es que la modelo dejó de lado el maquillaje terrorífico y quiso imitar a una de sus celebridades favoritas.

Los cuatro disfraces que Hailey Bieber ha utilizado para modelar y publicar en su cuenta de Instagram han dejado fascinados a millones de seguidores. Aunque hasta el momento, al que parece que no le gustó es a su pareja Justin Bieber, quien todavía no le dio like a la publicación en la que parece la mismísima Britney Spears.

En su posteo realizado en la red social de Marc Zuckerberg, la modelo estadounidense recreó cuatro looks icónicos de Britney Spears. Hailey se inspiró en algunos de los momentos épicos de la reina del pop, como lo fueron sus videoclips “Baby One More Time” y “Oops!... I Did It Again”, como así también una portada que hizo para le revista “Rolling Stone”.

Foto: Instagram Hailey Bieber

La media naranja de Justin Bieber no sólo utiliza sus redes sociales para cautivar a sus fans, ya que en los últimos días también las usó para referirse a un hecho que causó consternación en Hollywood: la tragedia de Alec Baldwin, quien es su tío. En este sentido, la protagonista admitió estar desconsolada por todas las personas involucradas en el incidente.

Foto: Instagram Hailey Bieber

“Envío todo mi amor a la familia de Halyna Hutchins. Esta es una tragedia verdaderamente inimaginable y devastadora. Mis pensamientos también están con Joel Souza mientras se recupera”, escribió Hailey Bieber haciendo referencia al fallecimiento de Hutchins, directora de fotografía del film Rust, en manos de su tío, quien utilizaba un arma de utilería que se encontraba cargada.