La particular confesión de Karol G que sorprendió a todos

Karol G se encuentra de gira por Estados Unidos. Mientras viajaba de un lugar a otro, habló con sus seguidores a través de sus historias de Instagram: “Ustedes no saben lo que me acaba de pasar. Les voy a contar. Yo estoy aterrizando en El Paso porque hoy tengo show en El Paso Texas”.

Y explicó cómo fue el paso a paso: “Y desde el avión venía viendo que había un avioncito especial dentro de todo lo que había. Cuando aterrizo, voy pasando en el carro y me doy cuenta que es un avión especial de la NASA”. “¡De la NASA!” exclamó Karol G; y se explayó; “Ustedes saben que yo estoy súper obsesionada con la NASA que incluso lo único que tengo destacado en mi perfil es cuando me dieron la oportunidad de entrar en Houston, que tiene la estación espacial armada y toda la cosa. Y pues nosotros estamos aquí y les vamos a…”

Luego, mostró en detalle el avión sin poder ocultar su emoción: “¡Cómo qué no! ¡Es cómo un delfín! Les juro que no se ve como se ve aquí”. Karol G estaba muy feliz de poder estar más cerca de la aeronave: “Oh my God, mi equipo está hablando y nos van a dejar entrar ¡Nos van a dejar entrar!”

Ya desde al lado, la intérprete de “El Makinón” le contó a sus fans: “Vean pues, se llama Súper Guppy. Tiene 50 años pero de este sólo hay 4 en el mundo pero este es el único que funciona. Tiene un loguito de Superman por eso. Hace dos semanas llegó de una misión de cargar la nave que va a volar a la Luna. Sólo caben cuatro personas en cabina y atrás no puede ir nadie porque no tiene presurización”. “¡Es súper top!” expresó Karol.

Fuente: Instagram Karol G

A través de la red de la camarita, la cantante colombiana mostró más detalles del avión y escribió sobre él, para quienes no pudieron escuchar las historias. “Sólo hay 5 en el mundo. Este es el único que funciona, por eso tiene el Logo de Superman. Su velocidad máxima es de km/h y puede volar hasta 3.200 km directo”, contó la ex de Anuel AA y agregó muchos emojis de llanto de felicidad, demostrando que estaba muy emocionada por esta casualidad.