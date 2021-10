Aracely Arámbula habló por primera vez del ataque que sufrió en su vehículo

Aracely Arámbula es muy protectora de su privacidad, pero más aún de la de sus hijos. Recordemos que la actriz mexicana es mamá de dos pequeños que tuvo fruto de su relación con Luis Miguel: Miguel y Daniel. Hace diez días aproximadamente vivió un altercado con la prensa, ya que los periodistas intentaron tomar la cara de uno de ellos.

“Ciérrale, ciérrale, no pueden hacer eso” se escuchó decir a Aracely dentro de su camioneta. Luego, un asistente logró cerrar la puerta y se fueron. A las pocas horas de ese horrible momento, su abogado, Guillermo Pous, lanzó un comunicado de prensa donde se quejó de que “La invasión a la intimidad y vida privada de las personas bajo el absurdo argumento de -libertad de expresión- y -acceso a la información - ha excedido límites y llegado al hostigamiento fuera de todo pudor”.

Sin embargo, en las últimas horas, finalmente habló Aracely Arámbula. En un video, la actriz se mostró en compañía de su abogado Guillermo Pous y de su amigo Diego Schoening. “Aquí con Guillermo porque ¡híjole!, hemos platicado tantas cosas”, expresó la actriz, a lo que el letrado respondió “No abran puertas que no deban”.

Haciendo mención a sus famosas telenovelas, Aracely bromeó: “Exacto, exacto, porque se van a meter con la patrona, con la dueña y con más”. El video fue compartido por el programa matutino Sale el Sol.

Fuente: Instagram Aracely Arámbula

Hasta el momento, la ex esposa de Luis Miguel no ha hecho mención sobre si actuará legalmente contra los periodistas que abrieron la puerta de su vehículo para intentar fotografiar a uno sus hijos. Lo qué sí es sabido es que no volverá a perdonar a la prensa una vez más.