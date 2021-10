El error de Angelina Jolie que da la vuelta al mundo

Angelina Jolie será una de las protagonistas de Eternals, la nueva película de Marvel que llega a los cines de todo el mundo el próximo 5 de noviembre. La película dirigida por Chloé Zhao ya está recibiendo las calificaciones de la prensa especializada y se ha colocado como la cuarta peor película de Marvel, según la crítica.

Angelina asistió recientemente al estreno de Eternals con un increíble y lujoso vestido de Atelier Versace strapless color plateado. Además, complementó con accesorios que sus fans no le dejaron pasar. La actriz dejó su cabello suelto y lacio, pero sus extensiones se hicieron notar.

Si bien el peinado lucía “natural”, estas se notaban demasiado por lo que Jolie se volvió tendencia en las redes sociales. “Quién diría que Angelina Jolie con todos sus millones no puede pagar un buen estilista y sale en una alfombra roja con esta porquería de extensiones” y “las extensiones de angelina jolie jajsjs quiero imaginar q se lo hizo apropósito” fueron algunos de los mensajes que se leyeron en Twitter.

De acuerdo a Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez, el problema del look de Angelina es que "es un cabello excesivamente largo y quien lo hizo no supo integrarlo". También agregó que: "Con largos tan desproporcionados, resulta difícil integrar las extensiones, porque las capas tendrían que ser larguísimas para que no se noten”.

“Además, hay que tener en cuenta que las extensiones, por mucho que hayan adquirido una grandísima calidad en los últimos tiempos, tienen una caída diferente. Pero es que, esas extensiones para integrarlas en un cabello tan largo, deben trabajarse con tijera de entresacar y navaja para que se fundan con el resto del cabello. El hecho de que esté tan liso el cabello, tampoco ayuda, las extensiones deben ir más cortas y jugar con la ondulación para disimularlas”, opinó el experto sobre la desafortunada elección de la ex de Brad Pitt.