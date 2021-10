Erika Buenfil y Edith González: De rivales a amigas

Las actrices mexicanas Erika Buenfil y Edith González fueron grandes amigas y se mostraban en las redes sociales compartiendo momentos juntas o daban entrevistas en la televisión hablando bien una de la otra. Pero pocos saben que en los inicios de su carrera artística parecían odiarse y no querían trabajar juntas.

Ambas comenzaron sus carreras de jóvenes: González estudió actuación en Nueva York, París y Londres, y su primer crédito actoral fue en la telenovela de 1970 producida por Televisa, "Cosa juzgada" con solo seis años. Por su lado, Buenfil comenzó participando en programas infantiles y su primera oportunidad como actriz la obtuvo en la telenovela "Acompáñame" (1977) con 14 años.

Protagonizaron novelas que han marcado generaciones y aunque no tenían buena relación, su primera coincidencia laboral fue en la película "Cosa fácil" (1982) con personajes ligados a la política mexicana. Sin embargo, tanto Erika Buenfil como Edith González confesaron en varias oportunidades que, si bien no se llevaban bien, su rivalidad era más bien un juego de la prensa porque esa enemistad vendía.

“Si bien esto nos obligaba a no ser las mejores amigas, por la misma rivalidad profesional nos entendimos cuando nos convertimos en mamás. Incluso iba yo a las fiestas de cumpleaños de su niña y viceversa. Ella venía, a las de mi hijo, a las de Cynthia Klitbo…”, recordó Buenfil al programa "Sale el sol".

Luego del fallecimiento de Edith González, el 13 de junio de 2019 como consecuencia de cáncer de ovario, Érika Buenfil reconoció que fue la maternidad la que hizo que terminaran siendo grandes amigas. Pero no tenían ese vínculo de salir a comer, ni juntarse a tomar un café, pero sí se preocupaban si alguna tenía un problema.

“Había una lealtad, un reconocimiento profesional de parte de ambas, había un respeto de carreras. Coincidimos en una fiesta y me felicitó por una novela, yo la felicitaba por su obra de teatro; nos comunicábamos por WhatsApp y se rompió esta mala onda y se convirtió en compañeras de trabajo, en luchadoras, nos respetábamos mutuamente", afirmó.

La partida de Edith González fue un gran dolor para los mexicanos y los seguidores de la actriz en otras partes del mundo. Fue en 2016 que le detectaron la enfermedad, para la cual recibió tratamiento, sometiéndose a una cirugía para que le extirparan los ovarios, el útero y los ganglios linfáticos. En un principio parecía que estaba superado, pero en 2019 tuvo una recaída y finalmente falleció.

Buenfil recordó también que la última vez que la vio fue en diciembre de 2018 durante el estrenó de una obra de teatro en la que coincidieron: "Me decía: 'Vive y sé feliz'. Entonces ya no tenía pelo. La abracé y me dijo: 'Me veo más bonita' y le dije que sí. Entonces no te dejaba tocar el tema (del cáncer), no quería, lo guardó para ella".

¿Conocías cómo había sido la relación entre Edith González y Érika Buenfil?