Los secretos sobre la dura estadía de Juan Gabriel durante la prisión

Ante todo, vale recordar que el icónico y legendario Juan Gabriel, querido y admirado en el mundo entero, hoy después de 5 años de su partida sigue estando presente con su particular e increíble voz en cada letra de sus canciones.

Independientemente del éxito de toda su carrera artística y de su indudable talento, no todo en su vida fue positivo. De hecho, para quienes no lo sabían, el “Divo de Juárez” estuvo preso a finales de la década de 1960 precisamente en la Cárcel de Lecumberri hacia el este de la ciudad de México.

El cantautor llegó a pagar su condena completa de 18 meses en una cárcel mexicana y así y todo, supo aprovechar ese duro momento para convertirlo en algo que le sirviera. Te contamos todos lo que hay que saber sobre duro paso de Juan Gabriel en la prisión y cómo influyó en su vida.

Secretos, mitos y una verdad sobre la dura estadía de Juan Gabriel en prisión

Mientras que no hay dudas que Juan Gabriel fue y seguirá siendo sin lugar a duda, uno de los mayores exponentes de la música popular en español en el último siglo con sus letras e inolvidables presentaciones en vivo, su triste paso por la cárcel le dejó una gran experiencia de vida.

A pesar de haberse destacado como uno de los mejores cantautores de la historia de México, el “Divo de Juárez” no estuvo exento de vivir momentos oscuros y difíciles. No solo en lo laboral, sino en su vida personal.

Existen varios secretos sobre la dura estadía de Juan Gabriel cuando estuvo en prisión, algunos de ellos se los llevó consigo cuando partió de esta vida. No obstante, el episodio que lo llevó allí, polémico y hasta confuso, sucedió a finales de la década de 1960, y según los registros, fue detenido por un delito y acusado supuestamente por robar varias joyas y un radio a Claudia Islas.

A pesar de que esa fue la versión oficial, fue la misma actriz mexicana quien luego ha negado ser la responsable de dichas acusaciones en contra del cantautor. Pero bien, lo que poco se sabe es que luego de pasar esos 18 meses tras las rejas, Juan Gabriel finalmente fue liberado y confesó su inocencia.

Durante su tiempo preso, fuentes allegadas al cantante aseguran que Juan Gabriel llegó a componer 3 temas como "No tengo dinero", "Me he quedado solo" e "Iremos de la mano", entre otros más.

Pero, lo más relevante fue que se conoció con la persona que terminó siendo la más trascendente en su vida artística. Se llamaba Enriqueta Jiménez, "La Prieta Linda", y fue una famosa cantante y actriz que lo apadrinó mientras estaba preso, lo motivó para soportar su dura estadía y hasta lo ayudó a salir.

Así es que cabe recordar que cuando Juan Gabriel (por ese entonces Alberto) sale de la terrorífica prisión, se convierte en el famoso e icónico Juan Gabriel y graba su primer disco “No tengo dinero” en el año 1971 que rápidamente se convierte en un éxito, lo hizo apadrinado por Enriqueta.

Desde ese momento, comenzó su fulgurante e imparable carrera artística. Sin dejar de lado que su voz firme y dulce, como sus letras directas y sencillas consiguieron que sea el artista que fue y aún sigue siendo.

¿Te imaginabas que la vida de Juan Gabriel en la cárcel se había dado de esa manera?