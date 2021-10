Alejandra Espinoza y su estado de salud actual

Cabe recordar que hace unos días la modelo y actriz mexicoamericana de 34 años, Alejandra Espinoza había sido hospitalizada de emergencia por una presunta esclerosis múltiple producida por una parálisis facial.

Más allá de la incertidumbre vivida -de parte de todos sus seres queridos y fieles seguidores-, la modelo ya fue dada de alta y ella misma fue quien decidió compartirlo a través de sus redes sociales.

El estado de salud actual de Alejandra Espinoza

La joven modelo y presentadora de televisión Alejandra Espinoza ya se encuentra estable y en su casa con todos sus seres queridos. Por su parte, su esposo Aníbal Marrero, la recibió con una linda sorpresa y un tierno mensaje con una fotografía en Instagram.

En cuanto a su estado de salud, cabe recordar que afortunadamente todo lo que vivió, no pasó a mayores. De hecho, a los pocos días la misma modelo fue quien aclaró los rumores acerca de su diagnóstico.

“No fue un derrame, no es esclerosis múltiple que es lo que a mí me tenía, de verdad, muy preocupada los últimos días porque, de repente, tenía un problema de que no podía ver; estaba perdiendo visibilidad del ojo derecho (…) Estoy muchísimo mejor ahorita. Los exámenes salieron perfectos”, reveló Espinoza en su cuenta de Instagram a sus millones de seguidores preocupados.

Una vez que se dio a conocer su estado de salud actual, ya recuperada y fuera de peligro, su esposo no dudó en agasajarla en su regreso a la casa y le dedicó unas tiernas palabras que luego compartió en las redes sociales. Muy orgulloso, Marrero le declaró ante sus miles de seguidores cuánto la ama con una imagen donde además se puede ver lo hermosa que es la presentadora.

Por si quedaba alguna duda respecto a lo que vivió Alejandra Espinoza y cómo sigue su salud luego de la internación, para ponerle fin de una vez por todas, la presentadora misma ya se puso en manos de un especialista y pronto sabrá que es lo que tiene con exactitud para empezar con un tratamiento.

Ahora sí tendremos que esperar. Mientras, ¡nos alegramos mucho por ella! De esta manera el Neurólogo de Alejandra explicó y dio a conocer el diagnóstico final y cómo se encuentra ahora la presentadora de NBL.

