La terrorífica confesión que hizo una exnovia de Hugh Hefner sobre la mansión de Playboy: “Está embrujada, vi un fantasma”

Con el paso de los años y gracias a la gran cantidad de modelos que pasaron por aquella propiedad, la mansión de Playboy se transformó en una de las casas más emblemáticas a nivel mundial. Asimismo, se creó un reality que obtuvo un éxito rotundo en donde las protagonistas del hogar mostraban el día a día allí dentro, a pesar de que tiempo después decidieron confesar algunas historias tenebrosas.

Fue así como Bridget Marquadt, una de las exnovias de Hugh Hefner, habló en un reportaje que le hicieron para el podcast Dark House, el cual trata sobre temas sobrenaturales, y reveló que entre las paredes de aquella enorme mansión existen fantasmas que atemorizan a todas las mujeres que viven en el lugar.

“Hay historias que se cuentan desde hace décadas. Una vez vi al fantasma de una mujer aparecer en mi habitación”, comenzó explicando la modelo recordando los hechos que vivió en el pasado junto al resto de sus compañeras.

Además, la exconejita contó que la figura se materializó cerca del armario de su dormitorio mientras ella estaba acompañada de su hermana y de su mejor amiga, Stacy: “Estábamos hablando, tomando una copa de vino y la televisión estaba encendida. De repente, vimos a una mujer parada en mi armario”.

“Tenía el pelo negro, largo y fibroso y estaba muy pálida y muy delgada. Llevaba una camiseta blanca que le quedaba demasiado grande y unos jeans negros. Ella solo estaba parada allí, mirándome“, agregó atemorizada por el recuerdo.

De todas maneras, Marquardt reveló que en aquel entonces no se sintió “demasiado asustada”, ya que en ese preciso instante se dio cuenta de que había reconocido a la mujer en cuestión: “Antes de vivir en la mansión, me invitaron a hacer una prueba para ser Playmate y conocí a esta mujer que era secretaria social en la mansión”.

“Ella fue súper amigable. Era como la mamá de la casa. Sabía de todas las mascotas y sabía de todas las chicas“, prosiguió. Y, fue dentro de la propiedad, donde se enteró años más tarde que esta señora había fallecido: “Estoy bastante segura de que era ella quien estaba parada allí”.

Cabe recordar que Bridget, además de revelar el mito que siempre giró en torno a las figuras espectrales de la mansión, fue una de las parejas de Hefner que vivió dentro del hogar desde el 2002 hasta el 2009, y se convirtió en una de las protagonistas del reality show titulado The Girls of the Playboy Mansion, en el que se mostraba el día a día de la vida de las ‘conejitas’.