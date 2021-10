Valentina Ferrer rompió el silencio y reveló qué fue lo que hizo para que su pareja, J Balvin, aprenda cómo cuidar de su bebé Río

Dentro del mundo de la música, los mayores exponentes del género reggaetón suelen volcarse al mundo de las redes sociales para promocionar sus canciones, sus nuevas colaboraciones, sus shows y en algunas oportunidades, detalles de sus vidas privadas como sus relaciones de pareja o la llegada de sus hijos al mundo.

En los últimos meses quien se llevó todo el foco de atención fue el reconocido cantante J Balvin, ya que decidió mostrar el paso a paso del embarazo de su novia Valentina Ferrer, una modelo argentina que supo pisar fuerte en el ambiente de la moda y que convive con él desde hace bastante tiempo.

Asimismo, el pasado 27 de junio ambos se convirtieron en padres de Río, y a pesar de que decidieron preservar la imagen del bebé “para que él decida qué hacer de su vida”, eligieron contar cómo es ser padres primerizos y qué dificultades y virtudes lograron desplegar ante el cuidado del pequeño nuevo integrante.

Desde su departamento en Manhattan, Valentina mantuvo una extensa entrevista con la revista ¡Hola! Argentina y confesó que gracias a la llegada de su hijo, actualmente se siente “plena”: “Cuando me decían ‘Valen, vas a ver lo que es tener un hijo, te cambia la vida por completo’, yo no lo creía. Nunca dejé de ser yo, pero ahora estoy en paz”.

“Antes, manejaba mis horarios así nomás y ahora todo mi schedule (su agenda) gira en torno a Río. Desde las doce del mediodía hasta las cuatro y media de la tarde, que duerme, tengo tiempo para hacer mis cosas”, agregó entre risas revelando que su vida dio un giro total.

Dentro de este contexto, la modelo cordobesa dejó en claro que el nacimiento de su bebé “le trajo más fuerza” a su vida, pero decidió abrir su corazón y confesar cómo actúa su pareja cuando está fuera del estudio de grabación y ejerce su rol como padre: “Lo lleva bárbaro. El problema va a ser él: le va a dar todos los gustos y yo voy a quedar como la bruja”.

“A muchos hombres les da miedo agarrar al bebé, sienten que lo van a desarmar y él no: lo baña, le da la mamadera, le cambia el pañal… Yo le dije: ‘Todo bien, pero esto es en equipo’. No sirve que una empuje sola para adelante en todo”, agregó Valentina.

Además, confesó cuáles fueron las medidas que tomó para que el artista aprenda cómo cuidar a su pequeño: “Al principio, me iba veinte minutos al café de la esquina, para ver qué hacía con Río. Quería que aprendiera a tenerlo solo”.

Por otra parte, Ferrer también decidió ahondar en los conflictos de ansiedad y depresión que suele revelar J Balvin que padece, y aclaró que “la paternidad le da mucha paz y está más equilibrado”: “Ser padre le sienta muy bien, lo ayudó mucho. José es muy especial, sensible y cariñoso. Eso es lo que me enamoró y me mantuvo siempre conectada a él”.