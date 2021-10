Adamari López enseñó su cicatriz más íntima a sus fans

Adamari López se sumó a las cientos de celebridades que compartieron algún contenido multimedia en las redes sociales referido al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebra cada 19 de octubre por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud.

“Tenía 33 años cuando me diagnosticaron cáncer de seno. Era un momento excelente de mi carrera. Estaba en México filmando telenovelas y me acababa de comprometer con mi novio. Un día, sentí un bultito en uno de mis pechos. Me sorprendió. Fui a ver al médico. Él pensó que tal vez era algo normal durante mi período. Me dijo que, si el bulto no desaparecía, me iba a tener que hacer una ecografía. A los pocos días, sentí un dolor repentino. Y descubrieron que tenía un tumor en el pecho” indicó Adamari hace un tiempo en una entrevista a a revista Medline Plus. “En mi familia nadie había tenido cáncer, así que la noticia fue difícil y me tomó de sorpresa. Pero después de consultar a diferentes médicos, elegí que me operaran para quitarme el seno y poder seguir adelante con mi vida. (...) Después, recibí quimioterapia” agregó la artista latina.

En las últimas horas, Adamari López publicó una concientizadora fotografía en su cuenta oficial de Instagram que alentó a gran parte de sus millones de seguidores de todo el mundo. En ellas se puede ver a la chaparrita co- conductora del magazine de la señal “Telemundo”, mostrando la cicatriz que le quedó en su pecho tras la operación a la que tuvo que someterse en 2006 cuando le diagnosticaron cáncer de mama.

“Y tú ya te palpaste, fuiste al doctor? Día Internacional de la lucha con el Cancer de Seno” fue el motivacional y simple texto que eligió de epígrafe la ex pareja de Toni Costa para acompañar su mencionada instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Adamari López

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la valiente López se llenó velozmente de likes superando la barrera de los 265 mil corazones. También, la publicación de la bella artista obtuvo una gran cantidad de comentarios, la mayoría de cariño y halago hacia su empoderado contenido multimedia.