Belinda confesó un particular crush, que no es Christian Nodal

La exitosa cantante Belinda, quien confesó que se casará con su actual pareja, Christian Nodal, contó en una entrevista con Netflix que tiene un personaje ficticio que es su crush. Además, la protagonista dejó salir su lado otaku y reveló cuáles son sus anime preferidos.

“Siempre que veo una serie de anime me meto demasiado y puedo estar hasta las 4 o 5 de la mañana viendo, viendo y viendo y no me canso [...] Los primeros animes que vi fueron Sailor Moon, Pokémon, Death Note, One Piece, todos. Desde el principio me di cuenta que no eran caricaturas por sus narrativas, cada personaje tiene una catarsis y los conoces a fondo, realmente sí son protagonistas de los animes”, expresó la artista con emoción y entusiasmo.

Luego, sin causar celos en Christian Nodal, expresó que su crush es un anime que mira desde hace muchos años: “Mi favorito es Death Note, Riuk es un personaje muy tétrico y es un anime bastante oscuro. Pero también Legoshi es uno de mis personajes favoritos de anime y como que tuve un crush con él porque es como un lobo que se enamora de una conejita y pues son sus instintos de matar. Al estar con la conejita trata de controlarlos y de no comerse a los otros animales y eso me parece increíble, ese control que debe de tener. Por eso los veo y los vuelvo a ver”.

Foto:Instagram Belinda

En su última fiesta de cumpleaños de su pareja, Belinda aprovechó la ocasión para encargar distintas tortas temáticas, decoradas con los personajes de Death Note y One Piece, generando ternura en Christian Nodal. Los dibujos asiáticos ocupan un rol esencial en la vida de la cantante, quien no tiene temor a declararlo y ser burla de comparaciones.

Foto:Instagram Belinda

“Los anime me han inspirado mucho, hasta en mis looks. Siempre que veo una serie de anime me meto mucho, por ejemplo ¡One Piece que es larguísima! y de ahí me gusta Zoro, Nami, de hecho tengo una perrita que se llama Nami. Me inspiran, me encantan ellas, son como súper coquetas pero al mismo tiempo tienen mucha fuerza”, cerró la cantante.