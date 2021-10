Cómo es la espectacular casa rodante de Milo Ventimiglia, el actor de This is us

Algunos importantísimos actores que encarnan los personajes más emblemáticos de las series y películas más reconocidas de Hollywood, suelen utilizar sus ganancias y sus fortunas cosechadas en enormes mansiones que poseen en su interior todos los lujos imaginados y hasta algunas adquisiciones inesperadas de tener dentro de un hogar.

Sin embargo, hay otros que invierten sus ahorros en emprender largos viajes y conocer distintas partes del mundo, como es el caso de Milo Ventimiglia, el artista que interpreta a Jack Pearson en la ficción This is us, quien decidió comprar un nuevo y moderno motorhome para recorrer todo Estados Unidos en su espectacular casa rodante de más de 10 metros de largo.

Si bien él ya era dueño de uno de estos hogares con ruedas, el modelo anterior con el que viajó a lo largo y a lo ancho de su país medía 7 metros, por lo que eligió invertir en una casa con mayores comodidades en donde no solo se trasladará a modo de vacaciones, sino que también la utilizará como lugar de descanso durante sus largas jornadas de grabación.

Según sus propias palabras en una entrevista que le brindó a la revista Architectural Diges, el cambio de vehículo “fue la decisión correcta” ya que tiene “varios viajes en mente” para un futuro cercano, además de otros proyectos laborales los cuales le demandarán largas horas de rodaje y distancias más largas.

Así fue como el actor decidió visitar una tienda que vendía objetos del estilo “moderno californiano”, en la cual adquirió algunos elementos para decorar su nueva casa: "Tenía que tener en cuenta el peso y la funcionalidad. Tenía ganas de hacerlo más confortable, sumando almohadones, mantas, arte en las paredes, alfombras y repasadores”.

“Son todas piezas fundamentales y funcionales que te brindan sensación de hogar”, continuó detallando. Aunque eso sí, dejó en claro que no quería sumar objetos innecesarios: “Tiene mucho espacio de almacenamiento, pero siempre -antes de partir de viaje- pongo todas las cosas en el piso de mi garaje antes de irme para comprender qué es lo que realmente necesito y qué puedo ir consiguiendo en el camino".

Dentro de este contexto, Milo también dio tips para poder organizarse dentro de espacios reducidos y poder planificar las necesidades básicas y esenciales: "En una camper, vas a poder parar en una tienda por comida. Si estás afuera, sabés que vas a poder parar en un lavadero para lavar algunas cosas. Hacés lo que querés cuando tenés tus propias herramientas. Tengo varios contenedores para almacenar todo, parece un Tetris".

No obstante, el sueño de Ventimiglia no termina en Estados Unidos, sino que proyecta en un futuro cercano poder trasladar su motorhome hacia Australia para recorrer todo el país: "Tengo que ponerme al tanto de las regulaciones y de cuáles son los lugares permitidos para acampar, porque no se puede parar en cualquier lado".