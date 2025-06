Envejecimiento del cerebro: qué hacer para mantenerse saludable

Se observa casi una obsesión para prevenir sus efectos. Obviamente no está mal esta cuestión, pero la insistencia no asegura tampoco un bienestar y en la mayoría de los casos, los resultados pueden llegar a malograrse.

Las endorfinas son sustancias químicas naturales producidas por el cuerpo que actúan como analgésicos y neurotransmisores. Se les conoce como “hormonas de la felicidad” debido a su capacidad para producir sensaciones de bienestar, relación y reducción del dolor. Es decir, mejoran el estado de ánimo, alivian los dolores crónicos y mejoran la calidad del sueño.

El ejercicio físico mejora la función cardiovascular e incrementa la producción de nuevos contactos neuronales

Por esto mismo se habla de la neuroplasticidad: la capacidad que tienen las neuronas de modificar su arquitectura, extender conexiones y mejorar las respuestas a estímulos por estrés. Además, la actividad física aumenta el volumen del hipocampo que tiene efectos positivos sobre la memoria, además de mejorar la sensibilidad a la insulina, aún en personas que sufren de diabetes.

Existen otra clase de “ejercicios” que el cerebro recibe directamente. Me refiero a los estímulos por medio de la lectura, el trabajo intelectual, los crucigramas, los juegos de ingenio que no sólo pueden mitigar los déficits cognitivos sino que son útiles para prevenir deterioros mayores. Esta afirmación tiene una base empírica puesto que se ha observado que el entrenamiento cognitivo provoca una activación en diferentes áreas cerebrales implicadas en la memoria, el aprendizaje, la actividad motora y sensorial. Una advertencia: para que estos ejercicios sean de utilidad deben ser aplicados de modo constante, no de vez en cuando. La lectura es un hábito que abre puertas para estas actividades, y cuando digo lectura no refiero a lo que se lee en redes o a través de Tik Tok, sino de una dedicación a un texto. La famosa frase popular “agarrá los libros que no muerden” tiene un correlato directo en beneficio de nuestra salud psíquica.

Sería genial incorporar estos hábitos a nuestras costumbres. Nos beneficiamos de las ciencias médicas y de las disciplinas terapéuticas en general, si la llevamos a la práctica. Si vamos festejando cada uno de nuestros años de vida, es justo que la vejez pueda ser vivida en bienestar físico y psíquico. El saber no alcanza y la práctica a veces, da mejores resultados.

Sí, envejecer con dignidad y salud es un desafío, pero también un derecho

No olvidemos que depende de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida y siempre hay tiempo para incorporar en ella, hábitos que nos hacen sentir bien. Es parte además, de nuestras elecciones.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta. Pueden escucharlo todos los martes a las 20:00 por Radio Amadeus FM 91.1 en el programa que conduce MEGAPSINEPOLIS.