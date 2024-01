Quién es la actriz de raíces argentinas que enamoró a Sean Penn

El nuevo amor de Sean Penn tiene 30 años menos que el actor. Justo hace una semana fue fotografiado en Miami junto a ella disfrutando de las playas en Los Ángeles. Su nombre es Nathalie Kelley, también se dedica al mundo de la actuación y tiene raíces argentinas y peruanas.

El padre de la novia de Sean Penn es argentino y su madre peruana. En una entrevista pasada señaló: “Venimos de un linaje y un legado histórico asombroso en el sentido de que mis antepasados fueron maestros astrónomos, agricultores e ingenieros. Mis ancestros construyeron Machu Picchu”, dijo sobre su familia.

La actriz y novia de Sean Penn tiene 39 años y también una decena de trabajos realizados. Desde programas de televisión, películas y videos musicales. Junto a Bruno Mars hizo una aparición en la grabación del tema “Just the way you are”, también actuó en series como “Dinasty”, “The Vampire Diaries” y “Unreal” y en la franquicia “Fast and Furious”.

Y es que Sean Penn, quien se ha consolidado como una estrella de Hollywood, ha tenido amores con las mujeres más bellas del mundo incluidas Madonna, Scarlett Johansson, Charlize Theron, Robin Wright, con quien tiene dos hijos, y ahora esta joven actriz.

Otro de los atributos de la novia de Sean Penn es que Nathalie Kelley está involucrada con organizaciones activistas como Kiss the ground y Fungi Foundation. Una vez señaló: “Nos empezamos a preguntar cuál es el objetivo final... [especialmente] en un momento en que las decisiones que tomemos en la próxima década decidirán para siempre el destino de la humanidad en este planeta”.