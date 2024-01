A qué estrella de Hollywood hizo quebrar en llanto Jennifer Lopez

El ritual de la alfombra roja es un verdadero clásico en las diferentes ceremonias de premios. Y este domingo, en la reconocida entrega de los Globos de Oro, se dio una particular situación entre Jennifer Lopez y una importante estrella de Hollywood: Brie Larson.

Los Globos de Oro tuvieron su gran gala en el Hotel Beverly Hilton de California, recobrando el brillo de años anteriores y dejando atrás esas múltiples polémicas que en su momento empañaron su historia. Dicho esto, las repercusiones de los premios han sido gigantescas.

Una de las grandes protagonistas de la noche fue Jennifer Lopez, quien acompañó a su marido Ben Affleck e hizo llorar a Brie Larson. La actriz de Marvel fue un verdadero mar de lágrimas, una situación que pronto se viralizó en las redes.

La cantante tenía un papel secundario ya que solamente fue para apoyar a su esposo, por lo que no esperaba tener una noche tan cargada emocionalmente. Sin embargo, su fama y encanto la hizo protagonizar una muy particular escena.

Al ver llegar a Jennifer Lopez a la entrada del recinto de los Globos de Oro, Brie Larson no logró contener la emoción. "Dios mío, por Dios. No puedo, no puedo con Jennifer Lopez. Voy a llorar", comenzó diciendo la intérprete de Capitana Marvel al ver a la cantante. Todo esto fue captado mientras la actriz le daba una entrevista a Entertaiment Tonight.

Pero la historia no terminó ahí, ya que al encontrarse y saludar a la esposa de Ben Affleck las lágrimas siguieron saliendo de la estrella de Marvel. "Significas tanto para mí", lanzó una muy emocionada Brie Larson mientras miraba a su ídola.

Jennifer Lopez y Brie Larson en los Golden Globes 2024.

Entonces la actriz le explicó que ella tuvo un papel decisivo para terminar de definir cuál sería su elección profesional: “Sos tan importante para mí. Vi Selena y me hizo querer ser actriz”, le dijo. "Qué dulce, estas cosas me conmueven", expresó por su parte Jennifer Lopez.

“Me vas a hacer llorar”, seguía diciendo la intérprete de Let's get loud, quien también comenzó a lagrimear. “Tu ética de trabajo es tan admirable. Soñé con conocerte por mucho tiempo. Gracias, gracias”, cerró por su parte la actriz de The Marvels. Jennifer Lopez y el emotico encuentro con Brie Larson.

Tiempo después, Brie Larson dijo que necesitaba “un shot de tequila” para calmarse. Pero antes de eso, como una fan más, se dio vuelta para gritarle a su acompañante en la ceremonia: “¡Mamá, es Jlo!”, algo que hizo que Jennifer Lopez explote en carcajadas. Un momento épico.