Sienna Miller se hartó de las críticas por ser madre a los 41 años y tener un novio 14 años menor

A pesar de que se viven tiempos modernos, hay muchos criterios anticuados que persisten en algunos individuos. Cuando se juntan muchos de esos individuos hacen bastante ruido, y es a ellos que Sienna Miller se les rebela ante las absurdas críticas que estuvo recibiendo por su edad, la de su pareja y su reciente maternidad.

La actriz neoyorquina de 42 años dio a luz a una bebé de la que no se ha conocido ni anunciado su nombre, y es la primera que tiene con su actual pareja, el actor angelino de 27 años Oli Green, ya que también tiene a Marlowe Ottoline Layng, de 11 años, producto de su pasado matrimonio con su colega británico Tom Sturridge.

Sin embargo, durante toda la víspera de la llegada de esta pequeña fue el blanco de una crítica de la que ella señala una “doble vara” en la misma. “Ser una mujer mayor en una relación con una persona más joven, o estar embarazada más allá de los 40 y que digan que es ‘irresponsable’ y ‘la pobre niña’, es un doble rasero y creo que es algo que la gente no se cuestiona en su mente”, dijo a la revista Vogue y sentenció que todo eso “es absurdo”.

“Fui muy afortunada. No estaba tratando de quedarme embarazada. Sucedió como una sorpresa total y biológicamente fue algo que mi cuerpo pudo hacer”, exclamó y aludió a que todas esas críticas vienen de un lado “unilateral y muy triste”.

“Me encantaría llegar a un punto en el que no sintiera la necesidad de hacer una broma sobre el hecho de ser mayor y tener un bebé para demostrar que puedo tomármelo con humor”, añadió en la entrevista.

Miller se apoyó en que los tiempos cambiaron y que es testigo de ello. “Las relaciones son diferentes hoy. Lo veo con los amigos de Oli. Hoy existe una conciencia de la dinámica que hay en las relaciones entre hombres y mujeres que simplemente no teníamos hace 20 o 25 años”, argumentó.

“Toda mi adolescencia estuve esquivando balas y haciendo avances de una manera muy delicada para no ofender a nadie”, recordó en su discurso, “mientras que las chicas de la generación de él probablemente decían: ‘No, no, gracias. No me interesa’”, sentenció. Ese es el tipo de mundo en el que Sienna entiende que está viviendo su romance y su maternidad, y por eso se resiste a esas absurdas críticas.