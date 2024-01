Raúl de Molina comparte la mejor noticia al inicio del año

El presentador Raúl de Molina tuvo un 2023 lleno de alegrías y satisfacciones tanto a nivel personal como profesional, aunque también tuvo que hacerle frente a importante retos que se le presentaron. Ahora, durante una de las últimas emisiones de su programa “El gordo y la flaca”, el conductor inició el año 2024 compartiendo una gran notica.

Junto a su compañera de conducción y amiga Lili Estefan, le contaron su público como recibieron el nuevo año, y cuáles son sus deseos y objetivo para lo que ese viene ahora.

Raúl de Molina y Lili Estefan le contaron a su audiencia cuáles son sus objetivos para este 2024. Foto: Instagram/ El gordo y la flaca

Con una sonrisa de oreja a oreja y satisfecho por lo que logró con gran esfuerzo, Raúl de Molina compartió con la audiencia una feliz noticia. Y es que uno de los propósitos que se había trazado el comunicador en año pasado era ocuparse más de su salud y bajar de peso, cosa que lo ha logrado. Si bien espera perder algunos kilos más, aseguró que ha llegado a la meta que se había puesto en el 2023.

Durante un momento cómplice en el programa, Lili Estefan le preguntó a Raúl de Molina que se había propuesto para este 2024. "Perder 5 libras más que es todo lo que necesito para lucir más espectacular de lo que ya estoy", dijo el conductor con mucho sentido del humor.

En 2023, Raúl de Molina logró su meta con respecto a su peso. Foto: Instagram/ Raúl de Molina

"Estoy empezando el año y por primera vez en largo tiempo puedo decir, oye, estoy con sesenta y pico de libras menos que el año pasado", añadió el cubano.

Raúl de Molina también destacó que ahora puede lucir rompas que antes no le entraban. "Esta chaqueta que me pongo hoy, que no me di cuenta que no era de las que están arregladas.... ¡Mira qué grande me queda!", concluyó el presentador.