La hija de Sylvester Stallone de 25 años reveló por qué quiere triunfar en Hollywood

Hay veces que los hijos quieren seguir el camino de sus padres, y cómo no querer intentarlo cuando ese camino es Hollywood. Es así que la hija de Sylvester Stallone quiere hacer su camino para triunfar en el mismo lugar en el que su padre lo hizo, y está dispuesta a darlo todo para conseguirlo.

Sistine, nacida el 27 de junio de 1998, es la segunda de las tres hijas que el intérprete de Rocky tiene con la exmodelo Jennifer Flavin. Los cinco, junto con Sophia (27) y Scarlet (21), participaron de un reality show llamado La Familia Stallone, y a la del medio ya le tomó el gustito, aunque no fue tan así al principio.

“Tenía miedo de exponerme a los comentarios que podía llegar a hacer la gente sobre mí, sobre todo porque mis padres hicieron un muy trabajo al criarnos fuera del radar mediático. Pero después de un momento de duda, supe que necesitaba hacerlo”, le dijo la joven a Número Magazine.

Sistine se inició como modelo gracias a la admiración que siente por su madre, pero también le llamaron la atención los rodajes de su padre. Nunca utilizó su apellido para apalancarse y fue a castings en los que no siempre tuvo éxito. Es por eso que, en 2018, ingresó a la carrera de Comunicación en la Universidad de California del Sur mientras seguía probando suerte en Hollywood, pero algo no resonaba en ella.

“Estaba viviendo allí, sola, leyendo libros, yéndome a dormir temprano, y no creo que una joven de 25 años deba pasar su tiempo leyendo, yo no quería eso, tenía a todos mis amigos lejos y a mi hermana Sophia, entonces me fui”, confesó.

“Me quería divertir y además quería hacer todo lo posible para triunfar, entonces cambié de contexto, y fue la mejor decisión de mi vida porque no estaba viviendo como tenía que hacerlo. (…) En Nueva York hay una actitud de ‘Esta persona soy yo, les guste o no, no me interesa’ que yo comparto, porque hay una identidad, un sello propio en todo el mundo”, explicó la joven Stallone.

Con la confirmación de una nueva temporada del reality show, en el que prometió ser más espontánea, también está trabajando en el libreto de una película de terror dirigida por Elle Callahan, por lo que también se la podrá ver en la pantalla grande. Si bien tuvo participación en otras películas, Sistine Stallone buscará iniciar su camino al estrellato en Hollywood, así como lo recorrió su papá.