El origen de la eterna guerra entre Angelina Jolie y su padre, Jon Voight

Si bien sus hijos ya son famosos y comenzaron a tener una gran exposición por estos años, algunos olvidan que Angelina Jolie también es hija de una famosa figura como Jon Voight. Ambos son grandes estrellas del cine, pero aunque muchos no lo crean, padre e hija no se llevan nada bien.

La relación de Angelina Jolie y Jon Voight pasó por distintas etapas con el paso de los años. Peleas, acercamientos, toma de distancia, palabras afectuosas y nuevas discusiones… está claro que hay un vínculo bastante desgastado entre ambos.

Angelina Jolie y Jon Voight cuando la actriz recién se iniciaba.

La tensión y mala relación es tan evidente que, como queda en evidencia, ella no quiso llevar el apellido de su padre. “No quería ser una Voight”, dijo alguna vez cuando le preguntaron por su decisión de elegir que la llamasen por el nombre con el que la conocen todos.

Jon Voight se separó de su mujer, Marcheline Betrand, cuando Angelina Jolie tenía apenas un año. Eso hizo que nunca pudieran consolidar un vínculo fuerte. Más aún si tenemos en cuenta que él no su visitaba muy seguido a su hija.

De hecho, como si fuese una vuelta del destino, aquella niña creció para convertirse en una de las mejores actrices de todos los tiempos, justamente una profesión que la alejó de su padre, cuando él creía que el trabajo era más importante que su hija (además de su alocada vida sentimental).

Jon Voight se convirtió en estrella de Hollywood después de participar del filme Midnight Cowboy de 1969. Su hija nacería un par de años después, en 1975, cuando él todavía seguía apostando a consolidar su carrera dentro del cine.

En su momento, Angelina Jolie explicó que decidió no llevar el apellido de su padre porque no quería aprovechar la fama de él para obtener mejores papeles. Sin embargo no sonó muy convincente ya que se sabe que desde muy chica la relación con su progenitor fue difícil.

Angelina Jolie y su padre Jon Voight tuvieron momentos de paz.

La actriz ya no se veía con su padre y siempre tuvieron diferencias públicas por cuestiones políticas -él es un republicano recalcitrante y ella simpatiza con los demócratas, además de defender a las minorías-. Pero en 2001 se marcó un quiebre casi definitivo, cuando filmaron juntos Lara Croft: Tomb Raider.

En aquel filme no funcionó la posible idea de limar asperezas, sino que sucedió todo lo contrario. Trabajar juntos empeoró todo, no hubo química y terminaron mucho más distanciados. Al año siguiente, Angelina Jolie eliminó legalmente su apellido paterno de su nombre después de que en una entrevista Jon Voight dijera que su hija tenía problemas mentales por las expresiones políticas que hacía. Angelina Jolie y su padre están enemistados desde hace muchos años.

La actriz se casó con Brad Pitt en 2014, pero su padre nunca fue invitado a la boda. De hecho ni siquiera sabía que su hija se casaba, sino que se enteró por la prensa. De todas no le importó porque dijo después que no habría podido asistir, ya que tenía que estar presente en la entrega de los Emmy.

Hubo dos hechos que los acercaron un poco: en 2017 cuando falleció Marcheline Betrand, y luego cuando Angelina Jolie se separó de Brad Pitt. Pero ninguno de estos dos hechos arregló los muchos años de diferencia que llevan.