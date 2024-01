La reconocida productora Carla Estrada denunció que fue víctima de abuso

La reconocida productora mexicana Carla Estrada, quien recientemente estuvo al frente de la realización de la bioserie “Ellas soy yo: Gloria Trevi” para la plataforma ViX, denunció que en sus comienzos en la televisión, fue víctima de abusos y maltratos psicológicos, en un ambiente que por aquel entonces estaba manejado exclusivamente por los hombres.

En una reciente entrevista para Mezcal TV, Carla Estrada habló de su experiencia durante sus primeros años de carrera. "Y cuántas personas yo no me di cuenta que me habían maltratado psicológicamente. No fue nada fácil, me pusieron muchas trabas. Yo a veces lloraba y decía ¡ya no regreso a trabajar!", recordó la productora.

Carla Estrada es una de las productoras más reconocidas de México y Latinoamérica. Foto: Internet

"Mucha agresión, que te digo que, en su momento, yo jamás lo vi como agresión. Yo lo vi como que 'me tengo que aguantar' porque si estoy en una posición que es de hombres, pues yo tengo que demostrar que soy bien fuerte", expresó Carla Estrada.

Sin embargo, a pesar de todo lo mal que se sintió en aquel entonces, la productora agradece a aquellas personas que la maltrataron ya que gracias a eso supo sacar fortaleza para afrontar esos obstáculos y construir una carrera exitosa en el mundo de la televisión, y en este momento, de las bioseries.

Carla Estrada tuvo que soportar todo tipo de maltrato psicológico en sus inicios como productora. Foto: Francisco Morales / La Voz

"Pero lo que sí te puedo decir es que al tiempo le agradezco a todas esas personas, se los agradezco muchísimo, todas esas piedras que me pusieron, todo, todo, se los agradezco porque fue lo que me hizo crecer, fue lo que me hizo aprender'. Yo decía 'tengo que ser la mejor en esto', porque si tenía un errorcito, me lo hacían ¡de qué tamaño quieres tú!", dijo la productora.

Asimismo, Carla contó que en 1995, cuando estaba grabando la telenovela “Alondra”, se acercaron a pedirle perdón reconociendo el maltrato al que la sometieron. "Llega un señor y me dice: '¿Carla?, ¿no te acuerdas de mí?, no te vengo a saludar, te vengo a pedir perdón por todo el daño que te hicimos porque era nuestra diversión hacerte daño'. ¡Ay, me dan ganas de llorar!”, finalizó la productora.