La sobrina de Celine Dion muere trágicamente

Luego de que hace unas semanas Celine Dion revelara a través de sus redes sociales que sus médicos le diagnosticaron el "síndrome de la persona rígida", una enfermedad rara autoinmune que afecta al sistema nervioso y las cuerdas vocales ahora recibe otro duro golpe, ya que su sobrina murió de manera trágica.

Brigitte Dion, sobrina de la famosa cantante, falleció a los 51 años de edad en un grave accidente de tránsito, según lo confirmó el diario “Journal de Montréal”.

Celine Dion fue diagnosticada con el "Síndrome de la persona rígida". Foto: Instagram/ Celine Dione

Asimismo, se dio a conocer los detalles del fatal accidente. Brigitte Dion salió de su casa para realizar algunas compras, pero se dio cuenta que se había olvidado de algo y volvió a su hogar para recogerlo. En el trayecto de vuelta, otro vehículo salió de su vía e impactó con el auto de la sobrina de Celine Dion.

A través de su cuenta de Facebook, Kim Cantin Dion, hija de la fallecida compartió una serie de fotos de su madre acompañadas de un conmovedor mensaje. "Oh, madre. Mamá, sabes que normalmente tengo una buena pluma... Pero no tengo las palabras mamá. Por favor, perdóname. Ellas van a volver. Prometido. No puedo creer lo que está pasando... Estoy confundida mamá... eras todo para mí... Su energía, su risa loca", dice una parte del texto.

La sobrina de Celine Dion falleció a causa de un grave accidente automovilístico. Foto: Instagram/ Celine Dion

Hasta el momento, Celine Dion no se ha pronunciado sobre el fatal suceso que enluta a su familia. Cabe recordar, que hace unos meses, Claudette Dion, otra de las hermanas de la cantante, daba a conocer que el estado de salud de la artista revelando que lo complicado de su situación. "No tiene el control de sus músculos", expresó en ese momento pidiendo oraciones para que se produzca un “milagro”.