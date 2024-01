Anuel AA comienza el año con un nuevo problema legal

El 2023 ha sido un año muy complicado para Anuel AA, quien a nivel personal tuvo que afrontar su separación de Yailin “la más viral” y hace unos meses una crisis de salud que puso en riesgo su vida, como los hechos más destacados. Ahora, el reguetonero comienza el año con un nuevo problema legal después de que el pasado martes 2 de enero de 2024, el juez del Tribunal Federal de Puerto Rico, Pedro Delgado, haya emitido una orden de “rebeldía” en su contra. Y es que el artista está acusado de no responder a una demanda millonaria por parte de una agencia publicitaria por incumplimiento de contrato.

La empresa “Buena Vibra Group (BVG)” demandó a Anuel AA y a su firma “Real Hasta la Muerte” en agosto de 2023 por 1,8 millones de dólares por no pagar los gastos de promoción de su disco “Las leyendas nunca mueren”.

Anuel AA le estaría debiendo a una agencia publicitaria una millonaria suma. Foto: Instagram/ Anuel AA

Según la agencia, pagaron 960 mil dólares a “Ultimate Fighting Championsip (UFC)” para promocionar el álbum de Anuel AA, ya hasta el momento ese momento no ha sido reembolsado por el artista. "Además, a BVG también se le deben 10 mil dólares por ciertas imágenes solicitadas y aprobadas por Anuel para su exesposa, la artista conocida como Yailin la Más Viral", detalla la demanda.

"A BVG también se le debe una cantidad no menor a 200 mil dólares como compensación por los servicios de agencia de publicidad que prestó a los demandados", se añade en el documento legal.

Anuel AA comenzó el 2024 con el pie izquierdo. Foto: Instagram/ Anuel AA

Así también, la demanda agrega otra deuda más. “La agencia de publicidad también exige por concepto de daños una cantidad no menor a 194 mil dólares por la pérdida de ganancias que ha sufrido al no tener la oportunidad de invertir en otros proyectos el dinero adeudado por los demandados", concluye el escrito. Hasta el momento, Anuel AA no se ha pronunciado con respecto a esta nueva controversia.