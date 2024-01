La confesión de Sofía Vergara: “Estas tetas gigantes y este cuerpo fueron mi...”

Sofía Vergara es sin dudas una de las figuras latinas más reconocidas dentro del mundo Hollywood. Consciente de la influencia de su figura y su personalidad, se animó a arrojar una fuerte confesión sobre su carrera, su imagen y la percepción de los demás en sus inicios.

Agradecida con la vida, Sofía Vergara reconoce el impacto de sus atributos físicos en el inicio de su carrera: “Estoy agradecida con la vida. A mí estas tetas gigantes y este cuerpo me abrieron todas las puertas, fue mi pasaporte al mundo con 20 años, cuando empecé como modelo, pero hoy tengo 51 años y sigo dentro”.

Sofía Vergara habló de su cuerpo y los estereotipos en Hollywood.

La actriz, que ahora protagoniza la serie Griselda en Netflix, destaca que, a pesar de los estereotipos que en algún momento le sirvieron como ventana de apertura, sigue siendo una figura relevante en la industria del entretenimiento.

Desde joven, la colombiana ha sido consciente de cómo la tratan debido a su apariencia: “Muy jovencita, desde el instituto, todos los chicos querían estar conmigo. No es que eso me hiciera sentir mejor, pero te das cuenta de que te tratan diferente. Desde muy joven sé mis fuertes y los aprovecho. Pero si solo ves mis tetas, entonces el problema es tuyo”.

“No le temo al riesgo, trabajo como nadie, tengo personalidad, siempre he estado vigilante a lo que había fuera y no he tenido miedo”, agrega sobre su exitosa carrera, sabiendo que ha podido superar cualquier tipo de obstáculo que se le puso por delante.

Por otro lado, Sofía Vergara destaca que, aunque hay mujeres más jóvenes o con características físicas distintas, su éxito se debe a su capacidad para mantenerse en la industria del entretenimiento y eso es sin dudas un plus contra otras figuras.

Sofía Vergara, un verdadero símbolo sensual de la industria.

También habló respecto a la ruptura de su matrimonio con Joe Manganiello, con quien se divorció a mediados del año pasado: “Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé”.

Sofía Vergara, ahora en una nueva etapa de su vida, está lista para ser abuela y afrontar los cambios naturales de la vida. Por eso aprendió de su anterior relación: "Si se presenta el amor, tiene que venir ya con hijos. Yo ya estoy casi con la menopausia, es una ley natural de vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca".