El éxito de Hollywood que Arnold Schwarzenegger rechazó y se arrepiente

Arnold Schwarzenegger es una de las figuras más icónicas y legendarias del cine de Hollywood. Protagonizó decenas de éxitos y por eso se convirtió en la gran estrella que es hoy, aunque lo cierto es que también estuvo a punto de protagonizar otra gran película que, antes de saber que sería un boom de taquilla, rechazó por razones muy locas.

Conocido por ser uno de los artistas más asociados al género de acción, entre los muchos éxitos que se pueden nombrar de Arnold Schwarzenegger se encuentran la saga de Terminator, Depredador, Comando, Mentiras verdaderas, Conan el bárbaro y más.

La Roca, película que contó con Nicolas Cage como protagonista.

Sin embargo, también se sabe que estuvo a punto de protagonizar La Roca, filme de 1996 que finalmente rechazó el papel debido a un guion poco claro y sin terminar. Lo cierto es que se quejó que el libreto tuviera 80 páginas, además de tener algunos garabatos que no lo convencieron en ese entonces.

A pesar de que la película recaudó 335 millones de dólares en todo el mundo y contó con un elenco destacado que incluía a Nicolas Cage, Jerry Bruckheimer, Ed Harris y Sean Connery, Arnold Schwarzenegger lamentó su decisión en un evento de preguntas y respuestas en Reddit hace un par de años.

"Me arrepiento mucho de no hacer La Roca. Me encanta la película y les salió bien. Cuando me la ofrecieron solo había un guion de 80 páginas con mucha letra a mano y garabatos y no parecía estar terminado. Pero, obviamente, hicieron un trabajo fantástico" dijo.

Si bien lamentó no haber aceptado el papel, el filme dirigido por Michael Bay se convirtió en un éxito en el género de acción, siendo apreciado por la crítica y el público. ¿Qué hubiera sido del filme si habría aceptado participar del mismo?

En 1996, Arnold Schwarzenegger protagonizó El protector.

La película tuvo un impacto significativo y se clasificó positivamente en sitios críticos como Rotten Tomatoes, con un porcentaje del 67, según la prensa especializada. De hecho la película fue nominada para los premios Oscars, aunque con respecto a su banda sonora.

La Roca cuenta la historia de un veterano de guerra interpretado por Ed Harris que roba misiles con gas nervioso. Nicolas Cage fue el protagonista, junto a Sean Connery. Aunque Arnold Schwarzenegger no formó parte de este proyecto, la película sigue siendo recordada como una de las más exitosas de los últimos tiempos.