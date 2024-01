La increíble transformación de Sofía Vergara para interpretar Griselda

La serie Griselda ha alcanzado un gran éxito en Netflix, convirtiéndose en la más vista en tan solo cuatro días desde su lanzamiento. Sofía Vergara deslumbró al público con su fantástica interpretación para el papel de Griselda Blanco, la protagonista de la ficción, y por eso mostró cómo fue la asombrosa transformación que hizo para su personaje.

En esta nueva producción, Sofía Vergara interpreta a la líder del narcotráfico que protagonizó el traslado de más de una tonelada de cocaína mensualmente entre Colombia y Estados Unidos. La serie viene siendo furor por estos días.

Es por eso que la actriz colombiana, conocida por su papel en Modern Family, compartió a través de su cuenta de Instagram el fascinante proceso de transformación que vivió para encarnar este protagónico, asombrando a todos sus seguidores en redes.

Griselda Blanco fue una figura real, condenada por fabricar, importar y distribuir cocaína, y vinculada con al menos 250 homicidios, según el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Su vida estuvo marcada por el narcotráfico y la violencia, hasta su asesinato en 2012 en Medellín, Colombia.

En busca de una perfecta caracterización, Sofía Vergara sometió su apariencia a un complejo proceso de maquillaje y peluquería. Esto incluyó la utilización de dientes postizos, una nariz falsa y cejas postizas. Todo un trabajo tan minucioso y detallado que merece su reconocimiento.

La actriz de 51 años compartió el paso a paso de esta metamorfosis en su popular cuenta de Instagram, que cuenta con más de 33.5 millones de seguidores. Por supuesto, todos quedaron encantados y recibió múltiples elogios por su profesionalismo.

Sofía Vergara interpreta a Griselda Blanco en la nueva serie de Netflix.

Días atrás, la artista manifestó su deseo de no parecerse en nada a su icónico personaje de Gloria Pritchett de Modern Family, para que no esté tan asociado. El mayor temor de la actriz era que la audiencia percibiera similitudes y no lograra diferenciar los dos roles.