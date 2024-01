La historia poco conocida de Benny Blanco, el novio de Selena Gomez

Sin lugar a dudas una de las noticias que más ha resonado en el ambiente artístico a finales del 2023 fue la confirmación del noviazgo entre Selena Gomez y Benny Blanco, quienes fueron blanco de críticas por parte de los fans por considerar que el productor musical no es el hombre que se merece la cantante. Pese a esto, la artista salió a defender a su novio con garras y dientes, y en definitiva, dejó de lado los comentarios negativos para vivir a gusto su nuevo romance, con quien tiene una historia poco conocida e igualmente apasionante.

"Me ha tratado mejor que cualquier ser humano en este planeta. Es absolutamente mejor que nadie con quien haya estado" escribió Selena en sus redes sociales cuando una buena parte de sus seguidores no aceptaban la relación con Benny Blanco por considerarlo poco elegante para la cantante. Sin embargo, detrás de esa imagen se esconde uno de los productores más importantes de la industria de la música, que ha superado momentos difíciles en su vida para lograr llegar al éxito de hoy.

Benny Blanco llegó a dormir en la calle antes de ser un exitoso productor musical. Foto: Getty Images

Benjamin Joseph Levin, verdadero nombre del novio de Selena Gomez, nació el 8 de marzo de 1988 en Virginia, Richmond, Estados Unidos y desde muy pequeño estuvo interesado en la música. A los 6 años comenzó a jugar con los sonidos y a los 9 ganó un concurso que le permitió visitar un estudio de grabación. Luego, a través de una cuente en MySpace logró contactar con profesionales para hacer pasantías, y fue así que llegó a trabajar con el ya fallecido productor Disco D y con Dr. Luke.

"En la era MySpace empecé a escribir a todo el mundo. ¡A todo el mundo! Y, de repente, un montón de gente era mi amiga en la red social. Había algunos amateurs y otros que trabajaban para compañías. Y, a los 16, logré conocer a algunos. Le decía que sí a cualquiera que quisiera quedar conmigo. Incluso, a los 17 años, viajaba a Nueva York a quedar con algunos y como no tenía contactos ni donde dormir, dormía en los parkings de algunos McDonald's, como el de Times Square", reveló en el podcast “And The Writer Is...”

Selena Gomez asegura que nadie la ha tratado como Benny Blanco. Foto: Getty Images

De dormir en la calle al éxito mundial

Si bien contó con el apoyo de sus padres para matricularse en ingeniería de sonido, las necesidades económicas por las que pasaba hizo que Benny Blanco realizara algunos trabajos ilegales como vender sustancias prohibidas. Sin embargo, una reunión casual con el productor Disco D se convirtió en varias colaboraciones donde el novio de Selena Gomez demostró su talento. Fue así que el éxito tocó a su puerta y se posicionó como uno de los mejores en su rubro.

Cabe destacar que Benny Blanco ha producido a estrellas de la talla de Kanye West, Calvin Harris y BTS, y aparece en los créditos de canciones como “Moves Like Jagger” de Maroon 5, “Love Yourself” de Justin Bieber, “Diamonds” de Rihanna, “I Kissed a Girl” de Katy Perry y “Circus” de Britney Spears, además de trabajar con en varios hits de Kesha, Ed Sheeran y Shawn Mendes.

Selena Gomez y Benny Blanco se muestran realmente enamorados. Foto: Instagram/ Selena Gomez

Por supuesto ha trabajado con Selena Gomez en canciones como “Good for You” y “Same Old Love”, que llegaron a ubicarse dentro del Top50 global de Spotify. Sin embargo, a pesar de todo lo que ha logrado a lo largo de estos años, el productor asegura que no tiene ninguna fórmula mágica para el éxito. "La gente siempre me pregunta cuál es el secreto? ¡Y ojalá lo supiera! Si supiera cuál es la fórmula, simplemente la repetiría. Yo lo único que hago es sentarme en el estudio, jugar con mis pulgares, hacer chistes y, la verdad, todavía no entiendo cómo mantengo este trabajo. Es decir, soy un idiota. No sé, supongo que hay cosas que me salen de forma natural, como los coros. Pero, por ejemplo, no sé por qué funcionaron mis temas más importantes", dijo en su momento en una entrevista para el medio “Sydney Morning Herald”.