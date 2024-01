La desgarradora confesión de Alain Delon sobre su grave estado de salud a los 88 años: "Quiero morir, esto es..."

Es muy triste saber que una leyenda viviente del séptimo arte está transitando el final de su vida, pero más triste es cuando todo su contexto no le permite tener un final feliz. Esto es lo que le pasa a Alain Delon, ya que su familia hizo una dramática confesión sobre cómo vive sus días y sus intenciones a futuro.

Es que el astro francés ya tiene 88 años y su estado de salud ya va mostrando signos de declive, pero también lo muestra su estado de ánimo, que decae más rápido aún. Esto se debe a que su entorno ha estado librando algunas disputas internas entre gente de confianza y miembros de la familia, algo que no se transita de la mejor manera.

Sin embargo, Delon vivió las fiestas de año nuevo con sus hijos varones, quienes compartieron fotos en sus redes sociales mostrando al exactor junto con sus nietas. Aún así, su semblante no era el de alguien feliz, ya que su hija no estaba presente debido a una rencilla con sus hermanos.

Es que Anouchka, la única hija de Alain, escondió a sus hermanos Anthony y Alain-Fabien Jr. información sensible de que su progenitor “había sido sometido a cinco test cognitivos en una clínica suiza entre 2019 y 2022 y que no superó ninguno”, según indicó el mayor de los tres. También hay que recordar que el intérprete sufrió un ACV en ese 2019.

Pero lo más triste fue lo que éste le contó a París Match, que su padre no se encontraba bien y dijo que “ya no soporta verse así, disminuido”. Esto refuerza con las propias declaraciones de Delon en el interrogatorio correspondiente la causa contra su asistenta, Hiromi Rollin: “Quiero morir, la vida ha terminado”.

Todo esto se agrava cuando se repasan las declaraciones del ícono del cine francés en las que se muestra a favor de la eutanasia. “Tony, si alguna vez me pasa algo y estoy en coma, conectado para vivir, quiero que me desconectes. Quiero que me prometas eso”, le habría dicho Alain a su hijo mayor, quien le prometió que lo acompañaría hasta los últimos días de su vida, según escribió en su autobiografía Entre Perro y Lobo.

Sus hijos son conscientes de que todo esto hace mella en el humor del padre, y aunque tratan de mostrar su mejor cara frente a él, puede percibir la carga en el ambiente. “Él nota toda la tensión que hay en su entorno y eso le entristece”, sentenció Anthony.