Así fue el primer cumpleaños del hijo de Paris Hilton

El pasado sábado 27 de enero, Paris Hilton celebró el primer cumpleaños de su pequeño hijo Phoenix organizándole una espectacular fiesta temática bajo el nombre “Sliving Under the Sea”, donde compartieron un agradable momento rodeado de familiares, amigos y celebridades del mundo del espectáculo.

Paris Hilton, de 42 años de edad, transformó el patio de su mansión con globos en forma de peces y algas marinas para dar un aspecto de las profundidades del mar. También decoró el ambiente con sillas blancas en forma de coral y almohadones en forma de estrella de mar, que se distribuyeron por el lugar, mientras sonaba en altavoces la música de la película “La sirenita” de Disney.

Paris Hilton le organizó un cumpleaños temático a su hijo. Foto: Instagram/ Paris Hilton

A través de un video compartido en sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 26,2 millones de seguidores, la celebridad explicó la temática que había elegido pare celebrar el primer cumpleaños de su hijo, quien nació el pasado 16 de enero de 2023. "Es el primer cumpleaños de Phoenix y tenemos una temática de 'Sliving Under the Sea'. Estoy tan emocionada. He organizado fiestas de cumpleaños increíbles toda mi vida, así que poder hacer esto para mi pequeño es un recuerdo tan especial", dijo la heredera.

Varias celebridades asistieron a la fiesta de Phoenix. Instagram/ Paris Hilton

Los invitados

Como era de esperarse, al cumpleaños del hijo de Paris Hilton asistieron invitados VIP. En la fiesta estuvieron presentes celebridades como Kelly Osbourne, Rumer Willis, Lance Bass, Kat Von D y Jessica Hart.

Asimismo, hicieron su aparición diversos animales como ovejas, conejos, cabritos, pollos y hasta un unicornio, que según algunas imágenes que difundió la mamá del cumpleañero, fueron acariciados por los invitados mientras compartían divertidos momentos en un corral.

Paris Hilton le regaló una fiesta soñada a su hijo Phoenix. Instagram/ Paris Hilton

Cabe recordar que el 16 de enero, día del nacimiento de Phoenix, Paris Hilton realizó una emotiva publicación con una serie de fotografías de pequeño. "Hace un año, un hermoso bebé ángel entró en nuestras vidas, trayendo tanto amor y felicidad. Mi pequeño precioso, eres más que un sueño hecho realidad. Haces que mi vida sea completa. Cada día contigo es un regalo inestimable, y estoy eternamente agradecida de ser tu mamá", escribió la celebridad en su cuenta de Instagram.