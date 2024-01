La sorpresiva actitud de Jennifer Lawrence con Robert De Niro el día de su boda

Por primera vez, Jennifer Lawrence compartió detalles inéditos y reveladores sobre su boda con Cooke Maroney, la cual tuvo lugar en octubre de 2019. Dentro de estos aspectos, marcó una particular actitud que tuvo con uno de sus invitados, Robert De Niro, una leyenda de la industria.

A pesar de que la ceremonia se llevó a cabo en el impresionante Castillo Belcourt de Rhode Island y contó con una lista de invitados de alto perfil, Jennifer Lawrence confesó que la experiencia de casarse fue más estresante de lo esperado.

Jennifer Lawrence se casó con Cooke Maroney en 2019.

En una entrevista en la alfombra roja de los Globos de Oro, la actriz expresó abiertamente el nivel de ansiedad que experimentó durante la celebración y hasta se vio obligada a hacer un pedido especial al legendario Robert De Niro para aliviar su estrés.

"Fue muy estresante casarse. No la pasás bien. Estás pensando si los invitados se están divirtiendo, si tienen hambre...", explicó la protagonista de Los juegos del hambre, que definitivamente vivió una jornada tensa el día de su boda.

Entonces compartió un momento clave de esa noche: durante la cena de ensayo, notó a Robert De Niro merodeando solo y desconectado de los demás. Una situación que le pareció bastante confusa, por lo cual intentó alivianar las cosas para el legendario actor.

Queriendo solidarizarse con su histórico colega, Jennifer Lawrence: "Me acerqué y le susurré: 'Andá a tu casa'. Él fue amable, hablaba con mis padres y fue educado, pero yo le repetí: 'Andate'". La partida del actor alivió la situación y le dio a la intérprete un bienvenido respiro.

Jennifer Lawrence confesó el episodio que vivió con Robert De Niro el día de su boda.

Jennifer Lawrence también compartió algunas anécdotas graciosas relacionadas al hecho de ser la novia: "Nunca me voy a olvidar que me estaba enloqueciendo porque los invitados tenían frío y mis amigos me mentían. Me repetían 'nadie tiene frío, está todo bien', y mi mamá me decía 'está helado ahí afuera, tu abuela casi se muere'".

La actriz compartió por primera vez públicamente los desafíos y las anécdotas que conllevaron su boda, ofreciendo una mirada única y honesta detrás de la glamorosa fachada de una ceremonia de alto perfil.