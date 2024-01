El trastorno que sufre Kit Harington, el actor de Jon Snow en Game of Thrones

La serie Game of Thrones ha logrado dejado un impacto duradero, catapultando a la fama a actores como Emilia Clarke y Kit Harington. De estos grandes intérpretes, justamente el segundo que mencionamos, el artista que personificó al recordado Jon Snow, ha revelado sufrir un trastorno que pasaremos a detallar: TDAH.

El final de Game of Thrones trajo consigo desafíos personales significativos para Kit Harington, quien, tras lidiar con la presión, ingresó en rehabilitación debido a su adicción al alcohol. Fue allí donde comenzó otra parte de su salud que hasta ese entonces era desconocida.

Kit Harington reveló el trastorno que le detectaron.

En una charla con The Times, el actor compartió que, durante su proceso de rehabilitación, los médicos le diagnosticaron trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Este diagnóstico se sumó a los desafíos que el actor ya enfrentaba, lo que fue muy difícil de digerir.

Si bien inicialmente rechazó la ayuda para abordar su TDAH, eventualmente buscó tratamiento y reconoció que llevó tiempo encontrar una solución efectiva. "No funcionó hasta dentro de unos cuatro años", confesó en dicha entrevista.

Kit Harington describió cómo su mente, afectada por el TDAH, a menudo intenta ocuparse de múltiples cosas a la vez, lo que ha tenido un impacto notable en su capacidad para realizar tareas múltiples. "No hago bien varias tareas a la vez. Si hay más de una cosa pasando por mi cabeza, me siento abrumado. Me pongo increíblemente inquieto, ansioso. Mi cabeza está por toda la habitación. No puedo lidiar con eso", compartió.

El actor reflexionó sobre cómo su papel como Jon Snow en Game of Thrones influyó en su lucha personal. Aunque el público lo veía como un héroe, el intérprete británico se sentía diferente en su vida personal y experimentó un trauma asociado.

Kit Harington es reconocido por su papel de Jon Snow en GoT.

Por otro lado, admitió que su adicción al alcohol se agravó durante este período: "La gente me trataba como al personaje, que era un héroe y bueno. Pero en mi vida, personalmente, no me sentía así en absoluto. Y eso, creo, me dejó algún tipo de trauma".

Kit Harington describió cómo la adicción al alcohol se convirtió en una forma de escapar de sus problemas personales: "Nada me gustaba más que beber solo porque me sacaba de mí mismo. Me sacaba de ese espacio mental, me sacaba de esa ansiedad al instante". Ya recuperado, compartió su experiencia para concientizar sobre la salud mental y los desafíos que enfrentan las personas con TDAH.