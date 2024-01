La vida de las figuras de Hollywood son dignas de un libro por las cosas que vivieron y cómo lidiaron con lo que se les presentó en distintos momentos de sus vidas, así como también el impacto que tuvieron otras personas en esos momentos. Es por eso que Drew Barrymore lloró al reencontrarse con Dermot Mulroney y reveló por qué la salvó de su peor época.

Esto se dio en The Drew Barrymore Show, el programa de entrevistas que la actriz tiene, cuando decidió reunir a sus coprotagonistas en Cuatro mujeres y un destino, película estrenada hace 30 años, en 1994. Este reencuentro fue literalmente muy emotivo debido a la cantidad de lágrimas que se derramaron.

Es que la presentadora de 48 años quiso homenajear a sus compañeras de elenco, Andie MacDowell y Mary Stuart Masterson, pero fue ella la que se llevó la sorpresa más grande. Mientras hablaba con sus colegas, la puerta del estudio se abrió y le dio paso a uno de los actores de la misma película: Dermot Mulroney.

Drew, sorprendida, rompió en llanto mientras se acercaba a abrazarlo, mientras que el invitado sorpresa le confesó al oído que estaba tan feliz de verla “que podría llorar” mientras se fundían en un abrazo. “Dios mío, Dermot, justo acabo de verte en Con todos menos contigo, una película tan buena”, dijo la conductora al volver a sentarse con sus otras invitadas y, posteriormente, hizo una confesión.

“¡Fuiste tan bueno conmigo! Realmente. En ese momento yo era una chica de 17 años totalmente perdida”, exclamó Barrymore y agregó: “En esa época me estaba divirtiendo mucho, pero no sabía cómo cuidarme. Y vos me cuidaste muy bien. Fuiste muy amable conmigo”.

“Dermot, realmente cuidó de mí”, enfatizó y buscó ser un poco jocosa para alivianar la emoción: “Quiero decir, yo tenía una vida salvaje, muchachos. Estaba muy, muy salvaje”. Pero el actor también estaba movilizado por lo que estaba viviendo. “Estoy muy feliz de verte. Sos una superviviente increíble. Lo siento chicos, ahora lloro”, dijo.

Mulroney pudo inferir que las emociones lo iban a desbordar, pero se permitió que así suceda. “Sabía que iba a pasarme, pero decidí venir de todos modos. Me dije: ‘¡Seguiré adelante y lloraré en público!”, exclamó, para luego recibir un piropo de Barrymore: “Es muy agradable ver llorar a un hombre, por cierto”.